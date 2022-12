L’erede di Dumfries a zero: un nome che farebbe ‘infuriare’ i tifosi

Inter, il futuro di Denzel Dumfries è argomento scottante e all’ordine del giorno. Non vanno esclusi colpi di scena, soprattutto la prossima estate

Sono annate molto travagliate per la fascia destra dell’Inter passata nelle ultime stagioni attraverso calciatori di grande valore come Cancelo, Hakimi ed ora Denzel Dumfries. L’olandese era arrivato lo scorso anno per sostituire proprio il marocchino finito al Paris Saint Germain dopo una sola stagione a San Siro con annesso scudetto. Al netto di una prima fase di ambientamento l’esterno dell’Olanda è riuscito ad integrarsi al meglio offrendo ottime prestazioni nello scacchiere di Simone Inzaghi.

In una recente e lunga intervista al quotidiano ‘NU.nl’ lo stesso Dumfries si è così espresso: “Davvero, ho sempre pensato che sarei arrivato alla nazionale olandese. Anche se c’erano poche persone intorno a me che credevano in quel sogno. I miei genitori non mi hanno mai spinto. Al contrario. Pensavano che il mio sviluppo come persona fosse più importante, dovevo finire la scuola. Se avessi voluto smettere di giocare a calcio, sarebbe andato tutto bene. A casa ero l’unico a guardare il calcio in TV, inoltre non avevamo canali sportivi”.

Un sogno coronato anche con la partecipazione ai Mondiali in Qatar per Dumfries, il cui futuro resta molto chiacchierato in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Inter, Bellerin ipotesi a zero: un affare che farebbe discutere

Il destino di Dumfries è un passaggio fondamentale per l’Inter in vista delle strategie da stilare in ottica calciomercato in vista delle prossime sessioni di trasferimenti. Qualora l’olandese dovesse lasciare i colori nerazzurri, ecco che il club di Suning dovrebbe ancora una volta metter mano a portafogli e idee per trovare l’ennesimo esterno destro degli ultimi anni.

A tal proposito, tra le eventuali ipotesi di post Dumfries, non va sottovalutato il nome di Hector Bellerin, spesso accostato alla Serie A, e in questo momento alle prese con un’annata molto complicata al Barcellona dove tra infortuni e scelte tecniche sta giocando poco e male.

Lo spagnolo ex Arsenal andrà via a zero dal Barça visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. L’agente è lo stesso di Onana e può offrirlo anche all’Inter per eventuale post Dumfries. Un potenziale arrivo di Bellerin, anche se a zero, farebbe ‘infuriare’ sicuramente i tifosi. Già da qualche anno infatti il laterale iberico gioca male e con poca continuità senza contare che è reduce da un serio infortunio.