Calciomercato Inter, ‘suggestione’ Firmino: ma ci sono due ostacoli

Ausilio e Marotta vogliono provare a regalare Firmino a tutti i tifosi dell’Inter. E’ in scadenza di contratto ma l’operazione resta assai complicata. La situazione

Non sta rendendo al massimo delle proprie potenzialità il Liverpool in questa stagione. I ‘Reds’ infatti, hanno fatto fronte sin qui ad un complicato avvio, che l’ha poi portato ad essere posizionato attualmente al difuori della zona Champions nella classifica generale della Premier League.

A testimonianza di ciò infatti, il Liverpool ha già collezionato 5 sconfitte complessive tra campionato e Champions in questo avvio di stagione. Rendimento che l’ha di fatto portato ad essere posizionato poi solamente al sesto posto in classifica, con soli 22 punti raccolti in ben 14 giornate e alle spalle del Manchester United tra l’altro. Allo stesso tempo però, i ‘Reds’ sono inoltre chiamati a guardarsi attorno anche al difuori del campo, con l’intera dirigenza inglese che ha già incominciato ad interrogarsi sulla situazione Firmino.

Firmino ed il focus sul suo rendimento al Liverpool: ecco come stanno andando le cose

Partito inizialmente al difuori della griglia iniziale posta in campo da Jurgen Klopp, Roberto Firmino ha da lì in poi saputo farsi sentire. In che maniera? Raggiungendo già quota 9 gol in stagione (reti condite tra l’altro da 4 buoni assist). Restano 21 infatti le presenze complessive accumulate dal classe ’91 in questo avvio di stagione, anche se resta da dover fare presente che il centravanti brasiliano si trova ad oggi comunque in scadenza di contratto, ipotesi per cui numerosi club europei hanno già posto gli occhi su di lui, tra cui anche l’Inter.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Firmino a zero: lo vuole Ausilio. La situazione

E’ spuntata fuori nelle ultime settimane l’idea di poter vedere un giorno Roberto Firmino a parametro zero all’Inter. Non è un caso infatti che il dirigente nerazzurro Piero Ausilio lo stimi sin dai tempi in cui militava ancora tra le fila dell’Hoffeneim. Il giocatore è tra l’altro in scadenza di contratto, anche se resta da dover ugualmente fare presente che il Liverpool vuole provare a chiudere per il rinnovo già nei prossimi mesi. Stando infatti a quanto riferito da ‘Football Insider’ in queste ultime ore, i ‘Reds’ starebbero già lavorando al prolungamento di contratto del classe ’91, al punto stesso che vorrebbero addirittura fargli recapitare l’offerta di rinnovo già nei prossimi giorni. L’intenzione sarebbe appunto quella di offrirgli altri 2/3 anni di contratto. Tutto questo si deciderà però nelle prossime settimane, anche se resta da dover sottolineare il fatto che c’è un altro ostacolo: ovvero quello dello stipendio, con Firmino che percepisce già qualcosa intorno ai 9 milioni di euro, richieste fin troppo alte per le casse dei nerazzurri e alla quale vanno aggiunte altre commissioni.