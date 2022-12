Il Milan manda in fumo i piani dell’Inter: scambio da ko

Le strade di Inter e Milan sono destinate per natura ad incrociarsi. In campo uno dei derby più sentiti e caldi del panorama europeo, mentre al di fuori del terreno di gioco spesso si sono tenute battaglie senza esclusione di colpi in sede di calciomercato. In questo caso un centrocampista del Valencia potrebbe essere l’oggetto della contesa

L’Inter ha osservato con grande attenzione anche la vetrina del Mondiale per valutare eventuali colpi in vista del prossimo futuro. In tal senso si va a collocare il nome di Yunus Musah, centrocampista del Valencia dalla storia molto particolare di nazionalità americana ma cresciuto anche tra Italia e Inghilterra di genitori ghanesi.

Un mix vincente quello del classe 2002 della nazionale statunitense che ha ben impressionato anche in Qatar nel percorso che ha portato gli USA fino agli ottavi di finale persi poi contro l’Olanda. Si tratta di un mediano fisico e discretamente rapido capace di abbinare entrambe le fasi e con evidenti margini di miglioramento, che sta trovando il suo spazio anche alla corte di Gattuso al Valencia. L’allenatore italiano gli ha concesso 11 presenze e circa 849 minuti di gioco in Liga con due assist all’attivo. Il potenziale c’è così come gli interessamenti possibili anche da parte di altri club che non sono rimasti insensibili nei confronti delle prestazioni di Musah.

Calciomercato Inter, il Milan ci prova per Musah: Maldini ha la carta Pobega

L’Inter pondera la mossa giusta per provare ad arrivare a Musah. Il club nerazzurro potrebbe bussare alla porta del Valencia con l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto condizionato per la stagione 2023/2024. Una sorta di affare alla Asllani utile anche a valutarlo con più calma che però non ha alcuna garanzia di riuscita.

Intanto il nome di Musah circola anche negli ambienti di altre squadre italiane come la Juventus. Potrebbero però essere il Milan a mettere i bastoni tra le ruota a Marotta e Ausilio. Il club meneghino non è nuovo a scontri di mercato a distanza con i nerazzurri, ed avrebbe bisogno di forze fresche per la mediana del futuro.

In ottica estiva i rossoneri potrebbero dunque a soffiare Musah all’Inter approfittando dei rapporti con l’ex Gennaro Gattuso e con lo stesso club del Valencia dopo l’affare Castillejo dei mesi scorsi. Sul piatto il Milan potrebbe inoltre andare a mettere un centrocampista che può far gola all’allenatore italiano: l’ex toro Tommaso Pobega.