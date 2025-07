Ecco lo scambio incredibile che il Bayern può offrire all’Inter

Già l’estate scorsa Calhanoglu era stato prossimo all’addio: il turco era apparso lusingato dalla possibilità di tornare in Bundesliga

Agosto 2024. I tifosi nerazzurri cominciarono a inquietarsi a proposito delle voci secondo cui il Bayern Monaco avesse puntato Hakan Calhanoglu. Venne fuori che l’ex Milan non fosse troppo contrario al trasferimento immediato. Tempo tre o quattro giorni, e i rumors si smorzarono. Secondo alcuni esperti di mercato, magari lo stesso entourage del turco ci aveva messo lo zampino, alimentando le indiscrezioni, per poter saggiare il terreno.

Alla fine il Bayern virò su Joao Palhinha, acquistandolo dal Fulham per oltre 50 milioni di euro. A quel punto, con il posto di regista già occupato, Calhanoglu dovette lasciar intendere di essere felice all’Inter e disposto a considerare una cessione solo di fronte a un’esplicita richiesta da parte della dirigenza. Dopo un anno è tutto cambiato. Il turco non è più un intoccabile a Milano e non è nemmeno così felice di continuare a giocare in nerazzurro.

Malgrado i tentativi di distensione, a viale della Liberazione sanno bene che l’ex Milan non è più contento: sogna il Galatasaray. E a Monaco di Baviera hanno bocciato Palhinha. Il rendimento del portoghese è stato al di sotto delle aspettative. Dopo 25 presenze stagionali e pochi lampi, Kompany ha fatto capire al trentenne che è meglio trovarsi un’altra squadra.

In Germania ne sono sicuri: Palhinha è ufficialmente sul mercato. La cessione potrebbe concludersi anche a 25 milioni. La metà della spesa affrontata dai tedeschi un anno fa. E dietro il portoghese ci sono un paio di squadre di Premier. Brighton e Aston Villa. E poi potrebbe esserci l’Inter…

Calhanoglu al Bayern: ritorno di fiamma possibile?

Il Bayern non ha mai espresso formale interesse per Calhanoglu. Non lo ha fatto nel 2024 e non ha lasciato presagire di poterlo seguire come colpo per rinforzare il centrocampo nel 2025. Non è escluso, però, che potrebbero essere costretti a prenderlo in considerazione come soluzione low-cost.

Con Palhinha in uscita e Calhanoglu in bilico, i Die Roten potrebbero davvero sondare la posizione e la disponibilità del turco per colmare il vuoto a centrocampo. La volontà del giocatore è però quella di trasferirsi in Turchia. Da questo punto di vista, è molto più verosimile un movimento opposto. Ovvero che Palhinha sia proposto da alcuni intermediari ai nerazzurri.

Per età e caratteristiche, il portoghese non è il tipo di mediano che interessa all’Inter… E qualora il Bayern potrebbe ripartire alla carica offrendo uno scambio alla pari con Calhanoglu, l’Inter respingerebbe subito ogni possibilità di trattativa.

Sogno turco complicato

Molto probabilmente anche Hakan Calhanoglu si sarà ormai reso conto che il ritorno da eroe in Turchia è più complicato del previsto. Strategicamente, l’ex Milan non può permettersi di forzare la situazione per favorire la cessione. Quello che doveva fare per far capire alla dirigenza di voler essere venduto lo ha già fatto. Ora, anche obtorto collo, dovrà concentrarsi sull’Inter.

Dovrà riscattare una stagione fatta di tante assenze e tante giornate storte. Ha la fiducia di Chivu, che ha mediato per risolvere gli strappi che si erano creati in spogliatoio dopo le accuse di Lautaro. Ma ora tocca appunto al turco dimostrare la propria maturità. Chi lo sa: magari Hakan si aspettava anche qualche sforzo in più da parte del Galatasaray… Ma il club di Istanbul ha preferito finora concentrarsi su altri obiettivi.

Per il Galatasaray la priorità resta sempre Victor Osimhen. E, intanto, Marotta si è esposto: “Hakan è un nostro giocatore, non pensiamo a un trasferimento“. Dobbiamo credergli?