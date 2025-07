Dalla Juventus all’Inter, il tradimento è servito: colpo in difesa

La sorpresa dell’estate nerazzurra potrebbe arrivare da Torino: Marotta sta per scippare la Juve, ecco il difensore

Settimane bollenti attendono l’Inter di Cristian Chivu ed in questo caso, no, non si parla di campo. Il calciomercato nerazzurro è pronto a decollare: in poco meno di un mese e mezzo Marotta dovrà mettere a posto ogni pedina.

Al di là del ‘caso’ Calhanoglu, ancora aperto nonostante le parole di facciata, in casa Inter è tempo di pensare anche alle nuove entrate. Dopo Sucic e Luis Henrique ad Appiano Gentile è arrivato Bonny, gioiello del Parma che ha completato un trittico di colpi giovani, utili per il presente ma soprattutto di prospettiva.

Nel mirino adesso c’è Lookman, una notizia esclusiva che ha raccolto conferme nelle scorse ore.

Adesso l’attenzione sembra anche rivolgersi ad un reparto che qualche lacuna l’ha mostrata nell’ultimo anno: la difesa. Nonostante l’opzione di rinnovo annuale attivata per Acerbi, de Vrij e Darmian, la dirigenza di Viale della Liberazione è a caccia di un’ulteriore pedina da consegnare il prima possibile a mister Chivu.

La sorpresa – non dimenticando che la prima scelta è sempre Leoni del Parma – potrebbe arrivare dalla Torino bianconera.

Addio Juve, c’è l’Inter: tradimento pazzesco

Come già accaduto in passato Beppe Marotta vuole tornare a guardare al suo passato, alla Juventus. Il presidente nerazzurro sembrerebbe aver infatti adocchiato un nome che per valori tecnici e costi sarebbe perfetto per la causa interista.

Si tratta di Daniele Rugani, che nell’ultimo anno ha giocato in prestito con la maglia dell’Ajax prima di fare ritorno a Torino solo poche settimane fa. 1 presenza e 86′ nel Mondiale per Club con la Vecchia Signora, mentre nella stagione passata in Olanda per il classe ’94 le apparizioni sono state in tutto 27, con anche 1 rete all’attivo. Oggi, con sorpresa di molti, il suo futuro potrebbe chiamarsi Inter.

La dirigenza bianconera sta valutando le prossime mosse e sembra proprio che Rugani non sia proprio una priorità per mister Tudor. Da qui la suggestione, con Marotta alla finestra pronto ad approfittare di condizioni più che favorevoli per portarlo subito ad Appiano Gentile.

Rugani-Inter, così si può

Il contratto di Rugani con la Juventus scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2026. Un dettaglio che non può essere trascurato e che, di fatto, aiuterebbe l’ex dg della Juve a scipparlo ai bianconeri.

Si tratta comunque di un centrale di grande esperienza internazionale e affidabilità, ha ancora 30 anni ed i costi dell’operazione sarebbero relativamente bassi. Potrebbero infatti bastare intorno ai 5-6 milioni di euro ai bianconeri per dare il via libera alla partenza del centrale di Lucca che a Torino rischia di trovare decisamente poco spazio. Il nodo più contorto da sciogliere, sarebbe rappresentato dallo stipendio.

In questo ultimo anno con la maglia dell’Ajax, Rugani ha guadagnato ben 3,9 milioni di euro netti: una cifra che potrebbe risultare eccessiva, addirittura superiore a quella percepita da un pilastro insostituibile come de Vrij. Staremo a vedere se la suggestione si concretizzerà nelle prossime settimane, un tradimento che di certo non far piacere ai tifosi della Juventus.