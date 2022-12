Marotta e il ritorno alla Juve, nuovo annuncio: “Snodo principale”

By

Beppe Marotta è pronto per un ritorno alla Juve? La società bianconera sogna davvero di poter ripartire con l’amministratore delegato cui si devono otto anni di successi.

L’Inter potrebbe dunque perdere Marotta. Ci sono in ballo la volontà della Juventus di riportare a casa un eroe del recente passato di vittorie e la voglia dell’ad di prendersi una rivincita sull’ambiente.

Continuano a crescere le voci sul futuro coinvolgimento di Beppe Marotta, attuale ad dell’Inter, nella dirigenza della Juve. La tifoseria bianconera, in realtà, sembra spaccata su tale prospettiva. In tanti non hanno perdonato al varesino il passaggio alla rivale nel 2018. Ma ci sono anche coloro che guardano ai fatti: la crisi della Juventus a livello sportivo e amministrativo è cominciata proprio dopo l’abbandono di Marotta.

E, in ogni caso, nessuno può mettere in discussioni le capacità del professionista o avere un brutto ricordo delle vittorie conseguite durante le otto annate trascorse dal dirigente a Torino.

C’è però da dire che, lo scorso inverno, Marotta ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà ai nerazzurri almeno fino al giugno 2025. E che i rapporti fra l’amministratore e gli Zhang, nonostante la crisi di bilancio attuale dell’Inter, siano sempre apparsi buoni.

L’idea di un ritorno di Beppe Marotta, dopo le dimissioni dell’intero Cda di fine novembre, sembra comunque più che una suggestione per la Juve. E alcuni giornalisti sostengono che ci siano stati già dei contatti fra Elkann e l’ex ad, e che la Juve sia disposta a investire per risolvere il vincolo contrattuale che lo lega all’Inter.

La Juve, dunque, non vuole mollare Marotta, e il giornalista Luca Momblano, nelle scorse ore, si è lasciato andare a dichiarazioni moderatamente ottiministiche sul nuovo matrimonio fra bianconeri e dirigente varerino. Non ci sono affatto dubbi che il nome di Marotta sia gradito al quarantaseienne John Elkann.

Ritorno alla Juve per Beppe Marotta, lo snodo principale

Luca Mombrano ha rilanciato con forza la possibilità di un ritorno al passato. L’annuncio è arrivato ieri, in diretta su Juventibus, con tanto di percentuali. Per il giornalista l’accordo Marotta-Juventus si potrebbe concludere al 49,9%.

Momblano crede fortemente nella suggestione di un ritorno, e infatti qualche giorno fa aveva parlato di contatti tra Marotta e la Juventus: “Mi sento di dire che Beppe Marotta è stato contattato dalla Juventus, da chi conta“, queste le dichiarazioni del giornalista. “Ed è stato più volte anche in confronto, quasi quotidiano tra le parti. Sarebbe lo snodo principale, se non va in porto si attivano le situazioni parallele”.

Sono tante e confuse, in verità, le nuove voci in chiave Juventus per il 2023. Si parla di Alessandro Del Piero come possibile vice-presidente, si immagina un Beppe Marotta-bis e di una promozione dell’attuale ds Cherubini potrebbe diventare il nuovo dg.

Ma ciò non escluderebbe però l’arrivo di un secondo ds. I nomi caldi sarebbero quelli di Giovanni Manna, per ora alla guida della Juventus Under 23, e di Cristiano Giuntoli, colui che ha fatto grande il Napoli e stupito mezza Europa con acquisti di enorme livello a prezzi bassi.

All’Inter, almeno per ora, regna la tranquillità. A meno di clamorose sorprese, si pensa che Marotta resterà a Milano. E questo anche nel caso in cui il club passi entro il 2024 a una nuova proprietà.