Calciomercato Inter, 20 milioni e chiudono con la Juve

Bastano 20 milioni per la Juve: a quella cifra la squadra bianconera può portarsi a casa un profilo seguito da tempo dall’Inter e, in particolare, da Piero Ausilio

Il direttore sportivo dell’Inter segue da tempo un difensore esterno spagnolo. E già negli ultimi giorni del mercato estivo aveva avviato dei contatti con l’agente del calciatore. Purtroppo Zhang non ha dato l’ok per chiudere l’affare, ma pare che Ausilio sia comunque riuscito a trovare un accordo di massima con il difensore.

Il terzino che piace ad Ausilio è il ventiseienne Alfonso Pedraza Sag, calciatore spagnolo in forza al Villareal. Si tratta di un difensore a suo agio anche come centrocampista più avanzato, molto veloce e dalla buona tecnica. In Spagna hanno apprezzato più volte le sue galoppate con progressione palla al piede sulla fascia. Da ragazzino, non a caso, era stato paragonato a Gareth Bale.

Ausilio avrebbe fatto sapere a Zhang che Petraza avrebbe già trovato un accordo con il Villarreal per essere ceduto all’Inter, ma ovviamente solo nel caso in cui non giungessero alla società spagnola offerte all’altezza delle aspettative. E la richiesta ufficiale del Villareal è di 20 milioni. La Juve c’è, nel senso che è disposta a versare subito i 20 milioni richiesti da Fernando Roig Alfonso, il presidente del club di Vila-real.

E di fronte a una simile circostanza Ausilio può solo alzare le mani. Il patto fra Petroza e Villareal citato più pone l’offerta (di per sé nebulosa) dell’Inter in secondo piano.

Juve: 20 milioni per soffiare il terzino spagnolo all’Inter

Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il Villareal. La Juventus crede di poterlo prendere anche perché conosce bene l’agente del ventiseienne, che è lo stesso che ha chiuso l’affare Yildiz. L’unica possibilità per l’Inter di inserirsi nella trattativa sarebbe quella di proporre uno scambio agli spagnoli, cioè di cedere Robin Gosens per prendere Pedraza.

Pedraza del Villarreal resta il nome o uno dei nomi in cima alle preferenze di Ausilio per la corsia mancina, ovvero per il dopo Gosens. Ma ora su di lui c’è anche la Juve, che è chiamata a sostituire Alex Sandro in scadenza.

La Juventus, com’è noto, gode al momento di maggiori possibilità di ingaggio rispetto ai nerazzurri. E, a quanto pare, il Villarreal preferirebbe cedere il terzino in cambio di soldi e non di giocatori. Si parla appunto di 20 milioni circa: una cifra alla portata per la Juve, ma spaventosamente alta per il bilancio attuale dell’Inter.

Le altre idee di Ausilio per la fascia sinistra

Allontanandosi Pedraza, l’Inter punta dunque a Jesús Vázquez Alcalde del Valencia (su cui però negli ultimi giorni è piombato anche il Torino di Cairo). L’altra alternativa contemplata da Ausilio è Alejandro Grimaldo, che poi è anche un vecchio pallino del dirigente nerazzurro.

Grimaldo è un terzino mancino tesserato del Benfica. Ma su di lui ci sono anche il Napoli e la Juve. Gli agenti del giocatori, tuttavia, sono in buoni rapporti con Ausilio, e quindi si potrebbe tentare un corteggiamento per prenderlo a zero per la stagione 2023-2024.

Piero Ausilio potrebbe dunque cominciare a sondare la volontà del calciatore già nei prossimi giorni per fargli firmare a febbraio un pre-accordo.