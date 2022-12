Ronaldo porta guai all’Inter: va via a gennaio

Cristiano Ronaldo ha mosso le acque attorno a se. Finito il suo Mondiale ora è tempo di futuro dopo aver lasciato lo United che intano ha bisogno di attaccanti

Il Mondiale qatariota ha evidenziato diverse tematiche spostando il tiro giorno dopo giorno su diversi interpreti. Uno su tutti come sempre Cristiano Ronaldo che tra un’intervista molto forte e la seguente rescissione con il Manchester United aveva già ampiamente mosso le acque intorno a se.

Il sogno di CR7 si è quindi infranto ai quarti di finale e ha così salutato su Instagram: “Vincere un mondiale con il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il Portogallo, ma mettere il nome del nostro paese sul livello più alto del mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle cinque edizioni dei campionati del mondo a cui ho preso parte, lungo questi 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso”.

Tutto se stesso non è bastata per coronare il sogno di una carriera luminosa che però negli ultimi sei mesi lo ha visto sprofondare sempre di più fino alla situazione attuale in cui, Mondiale a parte, è ancora senza una squadra con un futuro tutt’altro che chiaro.

Calciomercato Inter, l’addio di Ronaldo cambia le strategie: assalto United anche a Thuram

Ciò che invece appare chiarissimo è che il Manchester United, privato dunque a stagione in corso dello stesso Cristiano Ronaldo, abbia bisogno di almeno un nuovo attaccante che vada così a rimpinguare il reparto tra le mani del tecnico Erik ten Hag.

Caccia aperta a nuovi interpreti per i ‘Red Devils’ che più o meno direttamente potrebbero così incrociare i propri destini, in sede di calciomercato, anche con l’Inter. Nello specifico alla luce dell’addio di CR7, lo United potrebbe decidere di rimpiazzarlo con ben due calciatori con caratteristiche non propriamente simili, e che possano offrire più varianti a ten Hag, visti anche i tanti problemi fisici e di rendimento di Martial.

Nello specifico i diavoli rossi di Old Trafford puntano a Cody Gakpo, fantasista del PSV che ha fatto benissimo anche ai Mondiali in Qatar. Oltre all’attaccante oranje lo United potrebbe dunque dare un assalto anche a Marcus Thuram, polivalente attaccante francese, che ha preso peraltro parte alla coppa del Mondo da alternativa, e che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Borussia Moenchengladbach. Il figlio di Lilian è un grande obiettivo dell’Inter e in questo contesto il Manchester potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri: con 10 milioni i tedeschi potrebbero farlo partire a gennaio per evitare di perderlo a zero.