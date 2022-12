Inter-Milan, maxi affare da 105 milioni: “Ingaggio triplicato”

Nuovo incrocio di calciomercato tra le due milanesi. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Dalle sfide sul campo, la prossima a gennaio per la Supercoppa italiana, a quelle sul calciomercato. Sfide, ma in realtà anche intrecci come quello che chiama in causa anche una big del calcio europeo. Inter, Milan e altro: protagonisti ben tre calciatori.

Amici mai, spesso rivali sul terreno di gioco come sul mercato. È la storia delle due milanesi, una storia che tornerà a ripetersi sicuramente nelle prossime campagne acquisti/cessioni. Più cessioni, parlando oggi e con riferimento a tre giocatori, a tre big. Due dei nerazzurri e uno dei rossoneri. Su di loro la ‘minaccia’ della Premier.

Partiamo dagli interisti, ovvero Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Per quest’ultimo è già scattato il super derby inglese tra Chelsea e Manchester United. I ‘Red Devils’ vengono dati in risalita, ma i ‘Blues’ restano avanti visto che i contatti con l’entourage dell’olandese sono i più datati. E forse anche i più frequenti.

Calciomercato Inter, 95 milioni dal Chelsea per Dumfries e Bastoni

I londinesi hanno urgentemente bisogno di un nuovo laterale destro, con l’ex Psv che appare il prescelto. L’Inter è pronta a cederlo, meglio se a giugno, di fronte a una offerta da 50 milioni. Ma potrebbero bastare anche 45.

La società di Todd Boehly necessiterebbe in verità pure di un difensore. Per la precisione di un mancino. L’obiettivo numero uno è Gvardiol, tra i migliori in assoluto di Qatar 2022, ma come vi abbiamo raccontato qui su Interlive.it, per il croato si sta muovendo con decisione il Real Madrid. Le ‘Merengues’ sono decise a chiudere l’operazione con il Lipsia, lasciando il ragazzo in Germania fino al termine della stagione.

Bastoni piace al Chelsea e, dunque, può diventare prima alternativa a Gvardiol, con una proposta che può toccare i 55 milioni di euro. O meno, visto che tra i due club c’è sempre in ballo il possibile rinnovo del prestito di Lukaku.

Va detto, però, che l’Inter non vuole vendere il classe ’99, lo stesso intende rimanere a Milano, rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2024 con annesso aumento dello stipendio a circa 4 milioni. Su Bastoni resta forte pure l’interesse del Tottenham di Conte.

Calciomercato Inter, incrocio col Milan: il Chelsea all’assalto di Bennacer

A proposito di rinnovi, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ dà per imminente quello di Ismael Bennacer con il Milan. Il quotidiano milanese parla di accordo in arrivo “con ingaggio triplicato”. Il nuovo dovrebbe quindi raggiungere i 4 milioni di euro netti.

Il prolungamento, tuttavia, non blinda l’argentino su cui proprio il Chelsea sta facendo più di un pensierino in vista di gennaio e di una mezza rivoluzione che travolgerà la mediana della squadra di Potter. In uscita, nonché in scadenza, c’è Jorginho… In Inghilterra confermano, i londinesi sono pronti a partire all’assalto di Bennacer, appena passato nella scuderia di Enzo Raiola. Per il numero 4 di Pioli possibile proposta da 50 milioni.