Interlive | Tra Inter e Psg, le ultime su Skriniar

Il centrale slovacco è sbarcato in nerazzurro nel 2017 diventando subito un pilastro della squadra allora di Spalletti. Il suo contratto è ancora in scadenza a giugno

C’è troppa agitazione, anche mediatica, sulla vicenda Skriniar. Si è parlato a lungo di deadline, ma perché? Ricordiamo che Brozovic rinnovò il suo contratto in scadenza ad aprile, dopo una lunga ed estenuante trattativa.

Anche allora, come oggi, regnava ottimismo perché di base c’era la volontà da parte del calciatore di proseguire l’avventura in nerazzurro. Con Skriniar è lo stesso, non a caso il Paris Saint-Germain non ha fatto altri passi, quasi defilandosi.

Come appreso da Interlive.it, i transalpini attendono la decisione del difensore. Sanno che ha dato priorità al prolungamento di contratto con l’Inter, della quale ora è anche capitano, per questo hanno cominciato a guardare altrove. Anche loro, probabilmente, credono che alla fine lui e il club di viale della Liberazione troveranno un accordo.

In caso contrario, tornerebbero pesantemente in gioco, con l’offerta che è sul tavolo fin dall’estate scorsa: 6 milioni netti di base (in proporzione ai 60 milioni offerti) più ricchi bonus per arrivare intorno ai 9. Sia chiaro, la società dell’emiro non offre solo più soldi; ma anche una maggiore competitività a livello internazionale, oltre che la possibilità di giocare con gente del calibro di Messi e Mbappe.

Il fatto che Skriniar abbia dato priorità al dialogo con l’Inter va evidenziato e serve a sottolineare una cosa: non tutti i calciatori, i professionisti in generale guardano soltanto all’aspetto economico. Il classe ’95 è legatissimo all’Inter, un altro già in estate avrebbe fatto la ‘guerra’ per andare via, per andare a prendere più soldi a Parigi.

Calciomercato Inter, offerta e attesa per Skriniar

La trattativa con l’agente Sistici è andata per le lunghe, ma nemmeno troppo (almeno per ora) ricordando di nuovo quella per Brozovic, poiché in ballo ci sono comunque tanti milioni, tanti aspetti da curare e valutare con attenzione. Soprattutto i bonus, elementi ormai sempre determinanti nelle operazioni di mercato e nelle discussioni per i rinnovi contrattuali.

L’Inter ha proposto il massimo che poteva, 6 milioni netti circa più appunto dei bonus che farebbero lievitare l’ingaggio intorno ai 7. Con la firma, il centrale diventerebbe il secondo/terzo calciatore più pagato della rosa. Ragionando al lordo, davanti a tutti per ora c’è Brozovic, seguito da Lukaku (che usufruisce del decreto crescita) e poi da Lautaro.

Calciomercato Inter, Fofana di nuovo ko: occhio anche al Chelsea per Skriniar

Si parla solo eventualmente di Psg, ma se a gennaio non avesse ancora prolungato, Skriniar potrebbe diventare oggetto del desiderio anche di altri top club europei. Per esempio del Chelsea.

I ‘Blues’, che già puntano Dumfries, possono pensare al numero 37 di Inzaghi considerata l’inaffidabilità di Fofana, pagato in estate la bellezza di 80 milioni. Il francese ha dovuto rinunciare al Mondiale per un infortunio al ginocchio a metà ottobre e al rientro in campo ne ha rimediato un altro. Meno grave, ma che comunque lo costringerà a stare ai box per almeno un mese.