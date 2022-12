Inter e Napoli tremano: blitz e firma coi bianconeri

I nerazzurri vengono tediati sul mercato dalla diretta concorrente per il cartellino di uno degli obiettivi più caldi sulla piazza

Procede spedita la fase di preparazione dell’Inter in allenamento a poche settimane dalla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta Mondiale e quella natalizia concomitante. Il tecnico Simone Inzaghi ha potuto notare grande voglia da parte dei suoi di tornare al meglio della condizione per la sfida contro la capolista Napoli, così da far capire subito al resto delle pretendenti al titolo che i nerazzurri non hanno ancora mollato la presa.

Intanto, come noto, si aprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato alla quale la dirigenza nerazzurra parteciperà da spettatrice piuttosto che da diretta interessata. Questo per via delle recenti decisioni prese di comune accordo con il presidente Steven Zhang sul dare priorità alla campagna di rinnovi di contratto che riguarda da vicino Milan Skriniar e con ogni probabilità anche Alessandro Bastoni. Cessioni e acquisti, insomma, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere traslati la prossima estate.

Ma c’è un profilo che l’Inter sta seguendo molto da vicino e che continua a monitorare attivamente, prendendosi la riserva di azione nel caso in cui ci fosse l’urgenza. È il caso di Marcus Thuram, dichiaratamente in scadenza di contratto il prossimo giugno e non intenzionato a rinnovare con il Borussia Monchengladbach nonostante la buona figura fatta nel corso del Campionato del Mondo tra le file della Nazionale francese.

L’Inter resta la destinazione preferita dal centravanti per il prossimo futuro, verosimilmente dietro un trasferimento a parametro zero. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, avrebbero intensificato il loro interesse anche altre società di provenienza Premier League. Nello specifico, il Newcastle United si sarebbe messo sulle tracce di Thuram con la speranza di poter raggiungere un accordo anticipato con il M’Gladbach a gennaio dietro ad un compenso monetario che potrebbe essere persino superiore ai 10 milioni di euro richiesti come base dal club tedesco.

Calciomercato Inter, Thuram nei piani del Newcastle

Una cifra del tutto irrisoria per la presidenza in mano al fondo arabo ‘Pif’, lo stesso che tempo addietro aveva mosso numerose avances al cospetto di Zhang nel tentativo di convincerlo a cedere le quote societarie dell’Inter. Dall’alto della loro posizione multimiliardaria, le chance del club inglese di poter mettere le mani su Thuram sono dunque molto alte.

I nerazzurri e il Napoli, stando alle ultime indiscrezioni davanti a tutti, devono sperare che una destinazione simile possa essere snobbata rispetto a quella potenziale di Milano, ma il percorso finora compiuto dagli uomini di Eddie Howe in Premier League lascia presagire che – rispetto al rischio retrocessione della passata stagione – si possa ambire ad un posto in Europa. Al momento, infatti, i bianconeri sono terzi in classifica alle spalle di Arsenal e Manchester City ad un solo punto di distanza dal Tottenham di Conte che segue a ruota. Salto magistrale di qualità per una formazione completamente rivisitata da far gola anche al centravanti francese, nelle cui fila potrebbe avere davvero un ruolo di massima importanza strategica.

Contrariamente, nell’Inter fungerebbe da seconda punta in sostituzione a Lautaro Martinez laddove dovesse essere confermata la presenza di Lukaku anche per la prossima stagione. Dando per scontata, inoltre, la partenza di Joaquin Correa a cui farebbe aspra concorrenza.