Luis Alberto all’Inter: salta fuori uno scambio ‘assurdo’

Il matrimonio di Luis Alberto alla Lazio è tutt’altro che solido. Le voci su un futuro lontano dalla capitale si inseguono e torna di moda anche l’ipotesi Inter

La Serie A si prepara a riaprire i battenti ad inizio gennaio. Tante le tematiche da esplorare compreso il calciomercato invernale che presto vedrà incrociarsi i destini di diversi club, Inter compresa che osserva la situazione a caccia di potenziali occasioni.

Un calciatore di cui si parla spesso in ottica cambio di maglia è Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio che con Maurizio Sarri non ha mai visto scoccare del tutto la scintilla, in un gioco che non è propriamente nelle sue corde. Qualche panchina ed esclusione di troppo lo scorso anno sembrava fare da preludio ad un possibile addio in estate, poi rientrato nonostante le molteplici voci relative ad alcuni club soprattutto spagnoli. Luis Alberto è stato peraltro associato di tanto in tanto anche alla stessa Inter, in virtù della presenza del suo ex mentore Simone Inzaghi, allenatore che lo ha lanciato ad altissimi livelli nel calcio italiano.

Calciomercato Inter, Luis Alberto a caccia di sistemazione: gennaio o giugno con diverse opzioni

Quest’anno Luis Alberto ha collezionato 4 gol e due assist tra campionato ed Europa League, ma il suo nome torna ciclicamente in ottica addio tra un rientro in patria ed altre eventuali soluzioni. Si tratta di un calciatore per il quale tra gennaio, e più probabilmente giugno, andrà trovato un equilibrio nuovo.

Si tratta di un calciatore che continua a gravitare ancora anche intorno all’Inter. A tal propositivo agenti e intermediari possono provarci davvero a gennaio, tentando quindi ricollocarlo già nella finestra invernale. in alternativa, qualora restasse a Roma, in ottica Inter si potrebbe ritentare anche a fine stagione.

In estate la Lazio potrebbe essere favorevole ad uno scambio con il centrocampista italo-albanese ex Empoli, Asllani, ma difficilmente l’Inter sacrificherebbe un giocatore giovane, di prospettiva e di potenziale su cui ha comunque investito, per arrivare ad un calciatore che per quanto molto forte ha comunque 31 anni e viene da mesi meno brillanti rispetto al recente passato.

Ad ogni modo Luis Alberto proverà a sgomitare in casa Lazio, tentando di ritagliarsi ancora il suo spazio alla corte di Sarri qualora non riuscisse a cambiare aria prima. In Spagna è stato spesso associato a Valencia e Siviglia, ma il suo futuro resta un rebus senza soluzione.