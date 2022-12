Scende in campo Zanetti: colpo argentino e Juve al tappeto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ingresso in scena del vicepresidente nerazzurro utile a battere la concorrenza dei rivali bianconeri

Non sarebbe la prima volta in casa Inter che l’intermediazione del vice presidente Javier Zanetti fa propendere ad un giocatore argentino di scegliere la squadra meneghina, come successo per esempio a Lautaro Martinez.

Dopo la vittoria della sua Nazionale al Mondiale in Qatar, il dirigente nerazzurro, che ha assistito alla finale insieme a tanti suoi connazionali ed ex compagni di squadra, è naturalmente molto euforico ma non si ferma a pensare solo a questa bella situazione, ma anche a sondare il mercato per scovare qualche suo connazionale che potrebbe rinforzare la squadra di Simone Inzaghi.

La bandiera nerazzurra, aveva già visto in anticipo il talento di Julian Alvarez ma il Manchester City aveva sicuramente maggiori disponibilità economiche e fascino per acquisire il giocatore dal River Plate e farne il vice Haaland. Nonostante avesse davanti il centravanti norvegese, il calciatore sudamericano è riuscito comunque a ritagliarsi i suoi spazi sia in Premier che in Champions sfruttando la salute ‘cagionevole’ dell’attaccante del nord Europa che è stato spesso fermo ai box.

Ma torniamo al nome nuovo che frulla nella testa del buon ‘Tractor’, che tra l’altro è un profilo che creerebbe un domino di situazioni che metterebbe in crisi anche gli eterni rivali della Juventus, che darebbe adito ad un’ancora maggior soddisfazione.

Calciomercato Inter, Zanetti in campo per Musso

L’obiettivo sarebbe il portiere dell’Atalanta ed ex Udinese Juan Musso, che per il momento a Bergamo non sta convincendo appieno ma sul quale l’ex calciatore nerazzurro scommette pienamente.

Musso è sbarcato a Bergamo un anno e mezzo fa, con il club orobico che ha investito per lui circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Onana in bilico: tentativi dall’estero

In questo momento Andre Onana, anche dopo quello che è successo al Mondiale che lo ha portato a dire ufficialmente addio alla Nazionale, non sembra convincere appieno la dirigenza nerazzurra. Sicuramente la sua affidabilità appare migliore di quella odierna di Handanovic, ma il portiere sloveno alla stessa età del camerunense era probabilmente superiore, come sembra essere l’estremo difensore dei cugini rossoneri Mike Maignan.

Ci sono molte ipotesi sul futuro del portiere nerazzurro, che non è per nulla sicuro di rimanere a Milano e potrebbe addirittura ritornare a vestire la maglia del Barcellona per sostituire già nella prossima stagione Ter Stegen. Ma su di lui ci sono anche molte altre formazioni della Liga e non solo. Inoltre una cessione di Andre Onana, che ricordiamolo è arrivato a parametro zero, frutterebbe una bella plusvalenza alle casse nerazzurre e al suo posto arriverebbe comunque un ottimo prospetto come il giocatore argentino.

Qualora dovesse andare in porto questa operazione, l’Atalanta riporterebbe alla base Marco Carnesecchi, profilo che piace molto in casa Juventus e che sta facendo molto bene nella Cremonese dopo essere rientrato dall’infortunio. I bianconeri avevano pensato all’estremo difensore italiano per il dopo Woiciech Szczesny, che resta comunque tra i migliori della serie A e a solo 32 anni, può garantire ancora almeno due o tre anni a ottimi livelli.