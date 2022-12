Calciomercato Inter, rottura totale e addio: tutto su Onana

Una big di Premier prova a fare sul serio per Onana. C’è anche Maignan tra gli osservati speciali, ma ciò che è certo è che si è ormai arrivati difronte ad un bivio. Cosa sta accadendo

Ricorreva solamente la scorsa estate quando Andre Onana ha messo piede per la prima volta in quel di Milano. Il forte estremo difensore camerunense è infatti approdato all’Inter a parametro zero, dove ha avuto davanti a sé, perlomeno durante i primi mesi, l’esperto portiere sloveno, nonché Samir Handanovic che gli ha fatto inizialmente da ‘chioccia’.

E’ stato infatti solamente dopo questo breve periodo che Andre Onana si è da lì infilato i guantoni e, almeno per il momento, non li ha più mollati. E’ toccato a lui, non a caso, nelle ultime uscite difendere i pali della porta nerazzurra (cosa che ha sin qui fatto discretamente). A suon di buone parate e di qualche ottima giocata coi piedi – pensiamo per esempio al lancio su Lautaro durante Barcellona-Inter che ha valso il gol del momentaneo 2-3 nel ritorno di Champions coi ‘blaugrana’ – il giovane classe ’96 è così finalmente riuscito a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi.

Questa cosa però, può essere un punto sia a favore che non. Perché questo? Sicuramente per via del fatto che numerosi club europei hanno già incominciato a puntare gli occhi su di lui…E tra le diverse società vi è soprattutto anche il Chelsea.

Calciomercato, c’è aria d’addio tra Mendy e il Chelsea: i ‘Blues’ pensano seriamente ad Onana ora

Nonostante il contratto che lo vede legato ai ‘Blues’ sino al prossimo 2025, è scontro per il potenziale rinnovo di Edouard Mendy assieme al Chelsea. A dirla tutta infatti, in UK non escludono minimamente un suo addio a giugno, con la stessa dirigenza londinese che è già pronta a puntare su un altro profilo più giovane. Diversi gli osservati speciali sino a questo momento, tra cui anche l’attuale portiere dell’Inter Andre Onana.

Attenzione però, non c’è soltanto l’estremo difensore camerunense nel mirino dei ‘Blues’, bensì anche un’altra conoscenza della nostra Serie A: vale a dire Mike Maignan. Tra i due però, perlomeno sino ad oggi, intriga particolarmente il profilo dell’ex Ajax per via della sua bravura nel saper giocare palla a terra coi piedi. A questo punto poi, è vero sì che l’Inter finirebbe per ascoltare eventuali ed ipotetiche offerte da circa i 30 milioni di euro in su – che nel caso sarebbero tutta plusvalenza, visto l’approdo a zero nella scorsa estate – ma allo stesso tempo, i nerazzurri non vogliono ora come ora provare a privarsi del forte portiere camerunense.

Cosa ne pensa Onana invece? L’ex Ajax è ad oggi soddisfatto di quella che si sta rivelando in fin dei conti la sua esperienza a Milano, al punto stesso che è felice e si trova bene all’Inter…Anche se una potenziale chiamata dalla Premier non lo lascerebbe totalmente indifferente. L’Inter nel frattempo si guarda attorno e continua ad interrogarsi anche sulla situazione Handanovic, ad oggi non ancora certo a tutti gli effetti del rinnovo di contratto.