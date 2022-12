Calciomercato Inter, intreccio choc Allegri-Barella

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si intrecciano con quelle della Juventus. Protagonisti il tecnico bianconero, Barella e un Campione del Mondo

Il Mondiale appena terminato che ha visto l’Argentina di Leo Messi battere in finale la Francia ai calci di rigore, non ha solo regalato l’ultima ciliegina sulla torta di una carriera eccezionale al giocatore argentino.

In effetti, sono tanti i calciatori che si sono messi in mostra durante la manifestazione mondiale e non solo nella squadra sudamericana. Innanzitutto il simpatico estremo difensore della squadra campione del Mondo Emiliano Martinez, eletto miglior portiere del torneo che è già stato adocchiato dal Bayern Monaco.

Un altro giocatore che piace molto è Enzo Fernandez, che a sua volta è stato eletto miglior giovane del torneo appena terminato, per la felicità del Benfica che punta a farsi pagare tutta la clausola rescissoria del suo cartellino che è di 120 milioni di euro. La sua valutazione più realistica, dopo l’ottimo mondiale è attorno ad una cifra comunque importante di 90 milioni di euro. Un prezzo che solo le big europee potrebbero sborsare e infatti ci stanno facendo un pensierino Psg, Bayern Monaco e le big della Premier League.

Per quanto riguarda i club della nostra serie A comunque qualche giocatore alla portata c’è sicuramente.

In caso di cessione di Nicolo Barella già individuato il sostituto

Per quanto riguarda i nerazzurri, l’intenzione per il prossimo mercato è di tenere la rosa al completo e cercare dei buoni rinforzi naturalmente in base alla disponibilità economica. Ma attenzione alle offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare anche per Nicolò Barella.

Naturalmente una cessione dell’ex centrocampista cagliaritano, non verrebbe sicuramente presa benissimo dalla tifoseria nerazzurra ma difficilmente il club meneghino, che già dovrà privarsi di Denzel Dumfries, potrebbe fare un’asta con le big europee a meno di un exploit in Champions League e anche nel campionato italiano, che possa regalare un bel tesoretto.

Mac Allister, Juve-Inter con l’insidia Atletico

Il calciatore della Nazionale argentina e del Brighton allenato da De Zerbi Alexis Mac Allister sembra essere il profilo giusto per sostituire, in caso di cessione, sia Nicolo Barella nell’Inter che Rabiot nella Juventus, tra l’altro il calciatore è un altro desiderio di Massimiliano Allegri che lo preferirebbe pure all’irraggiungibile Milinkovic-Savic.

Queste le parole del tecnico italiano De Zerbi che lo allena in Premier League sul suo calciatore: “Credo sia stato tra i migliori del Mondiale. Il suo stile di gioco era chiaro, capiva prima le giocate e non ha mai commesso un errore”. Il cartellino del centrocampista si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, una cifra comunque alta. Su di lui è forte anche l’Atletico Madrid di Simeone.