Sette colpi come Onana e Calhanoglu: la strategia dell’Inter

Il mercato dei futuri calciatori a parametro zero stuzzica sempre l’Inter che anche la scorsa estate ha portato a casa elementi come Onana e Mkhitaryan

Da qualche anno a questa parte si sta andando verso una complessiva tendenza di molti calciatori importanti nell’arrivare a fine contratto per poi decidere con calma la soluzione più vantaggiosa.

Lo sa bene anche l’Inter che la scorsa estate ha perso Perisic, ma anche acquisito elementi come Onana e Mkhitaryan mentre un anno prima cambiò sponda di Milano Hakan Calhanoglu. Affari a titolo gratuito che nella maggior parte dei casi si rivelano vantaggiosi e vincenti e che inevitabilmente fanno gola anche in ottica futura. Sono infatti tantissimi i giocatori di rilievo in scadenza contrattuale a giugno 2023, e Marotta e soci non perdono occasione per osservare la situazione e valutare possibili nuovi innesti. Sono almeno sette i possibili ‘nuovi Onana’ che il club meneghino potrebbe mettere nel mirino. Tanti calciatori peraltro sparpagliati in diversi ruoli, e che presi a costo zero potrebbero rivelarsi autentici affari, in particolare in periodo economicamente delicato come quello attuale.

Calciomercato Inter, i calciatori in scadenza che attirano i nerazzurri: da Thuram a Bensebaini

In casa Inter c’è proprio uno dei big più importanti in scadenza a giugno 2023, quel Milan Skriniar che fa gola all’estero e che la società vorrebbe provare a blindare scongiurandone un addio a titolo gratuito.

Al contempo l’Inter si guarda intorno e pensa a papabili innesti a parametro zero. Per la porta sono tre i nomi che potrebbero stuzzicare e rispondono ai vari Neto, Augustin Rossi e Yann Sommer. Quest’ultimo è in uscita dal Borussia Moenchengladbach esattamente come Marcus Thuram, attaccante francese che piace da tempo al club meneghino che però dovrà lottare per battere la folta concorrenza che si è venuta a creare su di lui. Il nazionale francese è infatti da i futuri parametri zero più interessanti per valore, potenziale ed età. Al netto di elementi come Grimaldo e Guerreiro, anche loro in scadenza, per la corsia di sinistra stuzzicava Ramy Bensebaini, altro calciatori in uscita dal solito Borussia, che però potrebbe anche restare in Bundesliga cambiando maglia.

Nel reparto di centrali difensivi invece potrebbero stuzzicare Chris Smalling, difensore di grande esperienza della Roma, e Mouctar Diakhaby, classe 1996 del Valencia spesso accostato alla Serie A nel recente passato. Al di là di questi sette elementi ci sono altri big in scadenza come Jorginho, Depay, Asensio e tanti altri, che però sembrano destinati ad altre strade.