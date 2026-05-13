Calciomercato Inter, Rowe incanta: prezzo e concorrenza

Il fantasista del Bologna tra i profili seguiti per cambiare l’attacco di Chivu la prossima stagione

Con 8 gol tra campionato e coppe, Jonathan Rowe può dirsi soddisfatto della sua prima stagione in Serie A. Il 23enne attaccante inglese di origini giamaicane si è ambientato in fretta al Bologna, che la scorsa estate lo ha acquistato dal Marsiglia per 17 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Ma adesso lo valuta già più del doppio: si parla di una base d’asta da 40 milioni.

Il gol in rovesciata che ha permesso alla squadra di Italiano di sbancare Napoli e restare in corsa per il settimo posto che potrebbe valere la Conference League ha fatto il giro del mondo. L’Inter cerca un attaccante con le sue caratteristiche e lo scontro diretto dell’ultima giornata di campionato al Dall’Ara potrebbe essere l’occasione per Marotta e Ausilio di provare a sondare il terreno con i felsinei per Rowe.

Oltre al prezzo, c’è da fare i conti con la concorrenza. In Italia era stato accostato alla Roma in estate e a gennaio, mentre in vista di luglio si potrebbe fare avanti il Galatasaray. Ma attenzione soprattutto ai club inglesi, pronti a riportare Rowe in Premier League: dall’Aston Villa al Chelsea passando per il Manchester United, tanti sono interessati al prodotto del settore giovanile del Norwich.