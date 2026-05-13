LIVE Finale Coppa Italia, Lazio-Inter: Thuram dal 1′ | Segui la cronaca IN DIRETTA

I nerazzurri di Chivu affrontano i biancocelesti di Sarri nella finalissima della competizione nazionale. Segui la cronaca del match Live

L’Inter e la Lazio si affrontano nella Capitale in una gara valida come finale che assegna l’edizione 2025-26 della Coppa Italia. Una sfida in gara unica che in caso di parità al 90esimo andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci da due vittorie di fila in Serie A ottenute in casa contro il Parma e in trasferta proprio contro la Lazio. Lautaro Martinez e compagni sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Venezia agli ottavi, il Torino ai quarti e il Como in semifinale.

Dall’altro lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che prima del ko di sabato avevano ottenuto un pareggio con l’Udinese e una vittoria con la Cremonese, vogliono impedire il double all’Inter. Nei turni precedenti i capitolini hanno avuto la meglio sul Milan, sul Bologna e sull’Atalanta.

In campionato sono arrivate due vittorie per i meneghini: 2-0 all’andata a Milano e 3-0 sabato scorso a Roma, con le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico tra Lazio e Inter live in tempo reale.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu