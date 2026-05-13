Marotta: “Vincere per una stella luccicante. Chivu può migliorare”

Le parole del Presidente dell’Inter prima della finale di Coppa Italia con la Lazio

“Una finale è un momento di grande emozione, che ripaga i sacrifici di tutti”. Così Beppe Marotta a ‘Mediaset’ prima della finale di Coppa Italia con la Lazio. “In questa competizione ci crediamo – ha aggiunto il Presidente dell’Inter – abbiamo la speranza di poter conseguire la decima vittoria che ci porterebbe metaforicamente a un’altra stella”.

“Stella d’argento in caso di decima? Il regolamento non lo prevede, ma potremmo avere una stella metaforica, qualcosa di luccicante“. L’Inter punta al doblete, la Coppa Italia dopo lo Scudetto numero 21: “Ci tengo a sottolinearlo: è lo scudetto di Chivu e della squadra. Il mister ha recitato un ruolo molto importante alla sua prima esperienza in una grande squadra. Ha dimostrato di avere qualità e può migliorare come ci auspichiamo per il suo e nostro futuro”.