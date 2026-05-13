Mercato Inter, Marotta e Ausilio Vs Oaktree: cosa cambia adesso

I dirigenti nerazzurri mandano un chiaro messaggio alla proprietà. Novità su due giocatori in scadenza di contratto

La stagione si chiuderà ufficialmente domenica 24 maggio. Ma con lo scudetto già vinto, quella di stasera sarà la partita più importante per l’Inter. Contro la Lazio ci si gioca il secondo trofeo stagionale: la Coppa Italia. Per tanti sarà l’ultima finale con la maglia nerazzurra prima di dire addio nella sessione estiva di calciomercato. In cui Marotta e Ausilio dovranno scendere a patti con il fondo Oaktree per disegnare la nuova rosa.

“Acerbi, Darmian e Sommer saluteranno a fine stagione, mentre De Vrij potrebbe anche continuare: non è stata ancora presa una decisione. E poi c’è Mkhitaryan: l’Inter è disposta a prolungargli il contratto, ma lui sta pensando di ritirarsi. Non è uno di quelli che ruba lo stipendio: andrà avanti solo se sentirà di poter dare un contributo”. Pensieri e parole di Fabrizio Biasin, che ha fatto il punto sui giocatori in scadenza di contratto.

Il giornalista e tifoso interista, nel podcast L’Ascia Raddoppia, poi fa il punto sulle strategie future di mercato. “La dirigenza vuole mandare un messaggio alla proprietà: vanno bene i giovani e le plusvalenze, ma le fortune dell’Inter in questi anni le hanno fatte giocatori come Acerbi e Calhanoglu che ai fondi non piacciono per età. Bisogna inserire anche giocatori esperti“.