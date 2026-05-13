Akanji: “Un’altra Coppa, sarebbe bello. Futuro? Sto bene all’Inter”

Le parole del difensore dell’Inter prima della finale di Coppa Italia con la Lazio

“Cinque anni fa vinsi la Coppa di Germania (col Borussia Dortmund, ndr), sarebbe bello replicare stasera“. Lo ha detto Manuel Akanji prima della finale di Coppa Italia con la Lazio di scena allo stadio Olimpico di Roma.

Il difensore elvetico, che parte titolare al centro della difesa, ha vinto tutte le coppe nazionali nei Paesi in cui ha giocato. Gli manca solo l’Italia… “Sarebbe bello e ci spero”, ha sottolineato il classe ’95 diventato a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter dopo la vittoria dello Scudetto numero 21.

In pratica è scattato l’obbligo di riscatto, l’estate scorsa fissato a 15 milioni e condizionato, oltre che a un tot di presenze, alla conquista del tricolore. “Se voglio rimanere qui? Sì, all’Inter sto davvero bene – ha risposto l’ex Manchester City – È stata un’ottima stagione, a parte la Champions. Ma qui sono felice e lo è anche la mia famiglia”.