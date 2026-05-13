Acquisto chiuso, anzi no: pasticcio Inter sul mercato

Marotta e Ausilio pensavano di aver piazzato il primo colpo della prossima stagione e invece le cose stanno diversamente

Mentre Chivu e la squadra sono concentrati sulla finale di Coppa Italia, la dirigenza dell’Inter è già proiettata alla prossima stagione. Tra i giocatori in scadenza di contratto e quelli che non rientrano nel progetto, in tanti lasceranno Appiano Gentile e dovranno essere sostituiti. Gli uomini mercato nerazzurro Marotta, Ausilio e Baccin hanno già individuato diversi profili che potrebbero servire a rinforzare e ringiovanire la rosa.

Il primo acquisto sembrava già essere stato chiuso: Tarik Muharemovic. Con il difensore centrale bosniaco ci sarebbe da tempo un accordo per un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro a stagione. E sarebbe stata trovata anche l’intesa con il Sassuolo sul prezzo del cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro. Con metà della cifra che andrebbe nelle casse della Juventus.

Ma secondo il Corriere della Sera, la trattativa si sarebbe improvvisamente fermata. Il Dg neroverde Carnevali nel frattempo è volato in Inghilterra per ascoltare le offerte dei club di Premier League per il centrocampista Ismael Kone e per lo stesso Muharemovic. Su quest’ultimo resta anche l’interesse della Juve, che sa di poter fare un buon acquisto a metà prezzo. Ma senza qualificazione in Champions, preferirebbe monetizzare.