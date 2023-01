Ci provano dalla Francia: scambio immediato con de Vrij

Il centrale olandese è approdato all’Inter nell’estate 2018 a parametro zero. Il suo attuale contratto coi nerazzurri scade a giugno

Il difensore nerazzurro sembra propenso a iniziare una nuova avventura in un altro club e quindi, solo se le offerte che gli verranno fatte da altre squadre non lo convinceranno potrebbe decidere di accettare il rinnovo con l’Inter.

Vista la situazione, il club meneghino potrebbe decidere di tagliare la testa al toro e cedere o scambiare il giocatore olandese già nel mercato di gennaio qualora dovesse arrivare un’offerta interessante. Secondo le voci di calciomercato il Marsiglia allenato da Tudor sembra essere in pole position per prendere il giocatore a parametro zero e quindi si sta pensando ad uno scambio già a gennaio che porterebbe l’olandese in Ligue 1 e un calciatore del club transalpino in nerazzurro.

Il Marsiglia infatti avrebbe offerto l’esterno bosniaco Sead Kolosiniac anche in funzione del fatto che, nonostante le ultime notizie sembrano voler confermare Robin Gosens in nerazzurro fino alla fine della stagione, non è da escludere che il giocatore tedesco, molto richiesto dai club della Bundesliga possa alla fine, con il beneplacito della società milanese, decidere di tornare a giocare in patria già a gennaio.

In ogni caso, anche se Stefan De Vrij venne prelevato dalla Lazio a parametro zero quindi una sua eventuale partenza con la stessa formula non inciderebbe sulla situazione economica del club, riuscire comunque a recuperare qualcosa dalla sua partenza sarebbe pur sempre un fatto positivo vista la situazione non sicuramente prospera del club milanese.

De Vrij sembra aver già scelto dove proseguirà la sua carriera

Il difensore Stefan De Vrij, che probabilmente sarà costretto a dare forfait nell’importante sfida di campionato contro il Napoli del prossimo 4 gennaio, sembra abbastanza propenso a proseguire la sua carriera alla corte del Marsiglia di Tudor.

Il calciatore che spesso quest’anno è stato messo da parte da Simone Inzaghi che gli ha preferito il suo ‘pupillo’ arrivato dalla Lazio Francesco Acerbi, sembra intenzionato a lasciare il club nerazzurro. Anche se l‘Inter lo prese dalla Lazio nel 2018 a parametro zero vorrebbe comunque riuscire a fare una piccola plusvalenza o eventualmente uno scambio in modo da riuscire a guadagnarci qualcosa.

Il Marsiglia appare una destinazione molto gradita al calciatore olandese e quindi l’intenzione del club francese è quello di anticipare i tempi e la partenza del difensore e avrebbe proposto uno scambio alla squadra milanese offrendo l’esterno sinistro Sead Kolosiniac.

Chi è Sead Kolosiniac

Il classe 1993 Sead Kolosiniac è un difensore sinistro molto duttile visto che può essere impiegato anche come difensore centrale oppure come frangi flutti davanti alla difesa. Per il suo fisico imponente viene soprannominato ‘the tank’ il carrarmato, inoltre se la cava anche discretamente come uomo assist. L’unica pecca è il suo carattere non propriamente tranquillo.

Un profilo comunque interessante anche se non propriamente un giovane come sperava Beppe Marotta, che vorrebbe cominciare a ringiovanire ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In ogni caso, vista la situazione di Stefan De Vrij e visto la molto probabile partenza a zero a giugno del giocatore, questa soluzione appare sicuramente interessante.