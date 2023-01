Operazione da 15 milioni: l’ex ‘meteora’ Milan per l’Inter

Una meteora del Milan del passato recente potrebbe arrivare a sorpresa all’Inter. L’operazione potrebbe anche risolversi al ribasso, ovvero investendo massimo 15 milioni

All’Inter occorre assicurarsi qualche difensore centrale di qualità ma dal prezzo non esorbitante. Il nome caldo delle ultime ore è quello di un’ex meteora del Milan, rilanciatosi nel migliore dei modi con il Lille in Francia.

Il profilo seguito da Ausilio è quello di Tiago Djaló, difensore portoghese forte fisicamente e bravissimo come centrale sia nella difesa a quattro che in quella a tre. Tiago ha mostrato nel Lille di essere non solo veloce e versatile, ma anche affidabile nello spezzare l’avanzata degli avversari, nel recuperare palloni e nell’impostare dalle retrovie.

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, Tiago Dialó giocò la sua prima partita con i “grandi” nel febbraio del 2018. Nel 2019, a gennaio, passò al Milan. Giocò soprattutto in primavera e non fu mai schierato nella formazione titolare anche dopo essere stato aggregato alla prima squadra. Sotto la guida di mister Giampaolo apparve in campo un’unica volta, durante un’amichevole con il Novara, entrando come sostituto nel secondo tempo. Alla fine, fu ceduto al Lille per portare Rafael Leão.

Quella che fu una vera e propria meteora al Milan si è trasformata in Francia in uno dei difensori più apprezzati del campionato. Ora il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare. Gli agenti lo hanno già proposto a Napoli e Roma, ma anche all’Inter, che lo segue con interesse. Per prenderlo già dalla prossima stagione, i nerazzurri potrebbero cavarsela con meno di 15 milioni. Potrebbe dunque essere un affare.

L’ex meteora del Milan potrebbe arrivare all’Inter

Nella stagione 2020-21, in Francia, Djaló ha giocato 17 partite e ha dunque contribuito attivamente alla vittoria del campionato nazionale. Quest’anno sta trovando maggiore impiego e sta stupendo con prestazioni sempre attente e tackle da difensore di razza. Non a caso è finito anche nella lista dei 55 preconvocati per la selezione portoghese in vista dei Mondiali in Qatar.

Fisicamente, il ragazzo dà molte garanzie. Alto uno e novanta e molto veloce, regge i novanta minuti senza problemi e può anche essere schierato come esterno sulla destra, proprio per sfruttare la sua velocità. All’Inter, uno così, farebbe molto comodo. Ma bisogna stare attenti alle mosse del Napoli. Giuntoli ha infatti ottimi rapporti con i dirigenti del Lille, e avrebbe intenzione di bruciare la concorrenza per assicurarsi il centrale portoghese classe 2000 il prima possibile. L’ex primavera del Milan piace anche a Spalletti.

Il Lille lo valuta 20 milioni, ma dato il rischio concreto di poterlo perdere a zero a fine 2024, i francesi sarebbe anche disposti a venderlo intorno ai 15 milioni di euro. Pare che la trattativa tra il Napoli e il Lille sia già a un buon punto, e le testate giornalistiche specializzate in calciomercato del Napoli credono che l’affare potrebbe essere ufficializzato senza problemi a giugno. Pochi giorni fa il Napoli ha giocato in amichevole proprio contro il Lille, e c’è stato un lungo confronto fra i dirigenti.

Inter, caccia a un centrale low-cost

L’Inter spera che l’affare non sia già chiuso e di potersi inserire. Gli agenti del difensore portoghese non hanno ancora chiuso la strada, quindi qualche possibilità ci dovrebbe essere ancora.

Il grande obiettivo dell’Inter come centrale di difesa resta però Scalvini dell’Atalanta. Il diciannovenne potrebbe però costare troppo. Per questo Ausilio e Marotta stanno anche valutando Rodrigo Becao. Con Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio in scadenza, e il prestito di Acerbi dalla Lazio ancora in bilico riguardo alla possibilità di un riscatto, i nerazzurri devono per forza trovare qualche giocatore da inserire indietro.

La storia però è sempre la stessa, non ci sono soldi. Quindi il nome più verosimile è quello di Smalling, che ha Roma sta affrontando un clima sempre più pesante, con tanto di ultimatum da parte della dirigenza sul rinnovo.