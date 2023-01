Sedicesima giornata Serie A: designato l’arbitro del big match Inter-Napoli

Designato il direttore di gara che dirigerà il big match Inter-Napoli, sfida valevole per la 16esima giornata di Serie A

Anno nuovo, ma stesse abitudini: dopo circa un mese e mezzo di stop infatti, torna finalmente la Serie A con l’Inter impegnata tra meno di 48 ore nel suo sedicesimo impegno di campionato. Ed indovinate un po’ contro di chi? Esattamente, proprio il Napoli.

A distanza di qualche mese infatti – e qui si fa riferimento a Milan–Napoli dello scorso 18 settembre – Luciano Spalletti tornerà a mettere nuovamente piede in quel del ‘Meazza’, dove sfiderà questa volta il suo passato a tinte nerazzurre. Un match nel quale non mancheranno affatto le sorprese, visto che stiamo comunque parlando di due squadre posizionate in alta classifica…E con l’Inter che si trova, a maggior ragione, a dover rincorrere. Ma ora, andando invece al sodo: vi sveliamo immediatamente chi è stato designato come giudice di gara.

Inter-Napoli, arbitra Sozza: tutti i precedenti con entrambe le squadre. C’è un dato sorprendente

Per la direzione di questa gara è stato scelto, non a caso, Simone Sozza: arbitro che ha già condotto in passato sia i nerazzurri che i ‘partenopei’. A lui l’arduo compito di dirigere il big match della 16esima giornata di Serie A: coi rispettivi precedenti che sorridono a favore di entrambe le squadre.

Il direttore di gara della sezione di Seregno ha già infatti diretto l’Inter in due sole circostanze, con la squadra di Inzaghi che ha da lì in poi raccolto quelle due uniche vittorie. Discorso alquanto simile per il Napoli, club che, dal canto proprio, ha collezionato anch’egli 2 vittorie condite da altri due pareggi. Insomma, una volta giunti a questo punto dunque, resta solamente da vedere quale delle due società la spunterà. Assieme a Sozza, ci saranno invece Meli e Peretti. Quarto uomo designato Piccinini e al VAR ci sarà direttamente la coppia Fabbri–Aureliano.