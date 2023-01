“Qualcosa di importante”: Marotta in diretta prima di Inter-Napoli

Le dichiarazioni rilasciate dall’Ad nerazzurro prima del big match tra Inter e Napoli valevole per la sedicesima giornata di Serie A

L’Inter è obbligata a vincere stasera al ‘Meazza’ contro il Napoli. È solo coi tre punti, infatti, che la squadra di Inzaghi – distante 11 punti dalla capolista – terrebbe vive le speranze scudetto. Prima del big match ha parlato Beppe Marotta.

L’Ad nerazzurro ha dribblato le questioni mercato e rinnovi, in particolare quello di Skriniar, parlando in breve solo dell’imminente sfida con gli azzurri dell’ex Spalletti: “Penso che siamo in grado di divertire il nostro pubblico, lasciando loro qualcosa di importante. Siamo certi di poter competere col Napoli”.

Marotta parla poi di Inzaghi, il quale “ha lavorato bene in queste settimane, collaborando con lo staff e i calciatori”.

Inter-Napoli, Dzeko: “L’aspettiamo da tanto tempo. Daremo il massimo”

Prima della partita col Napoli ha parlato pure Edin Dzeko, che partirà dal primo minuto in coppia con Romelu Lukaku, di nuovo titolare dopo oltre quattro mesi.

“Questa è una gara che aspettiamo da tanto tempo – le parole del centravanti bosniaco al canale tematico del club nerazzurro – Me l’aspetto difficile perché il Napoli è una grande squadra che in questi primi sei mesi ha dimostrato di poter fare tutto. Noi però siamo pronti. Può incidere in positivo il fattore ‘Meazza’? Speriamo che il fatto di giocare in casa si rilevi un vantaggio per noi. Tutto uno stadio a spingerci fino all’ultimo, sul campo daremo il massimo”.