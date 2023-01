Cessione immediata Skriniar: ecco cosa succede

Le ultime parole di Marotta sul caso Skriniar lasciano intendere che l’Inter ha offerto il massimo per accontentare il calciatore, nei limiti dei paletti economici a tutti noti, e che ora spetta a lui decidere cosa fare. Ma per Skriniar potrebbe profilarsi anche una cessione immediata

Per Beppe Marotta la società ha fatto e farà tutto il possibile per trattenere Milan Skriniar. L’impossibile, inteso come sforzo oltre le realistiche possibilità del club, corrisponderebbe dunque a un ingaggio che superi i 6 milioni, più bonus, per quattro anni di contratto.

Tuttavia la notizia dell’ultima ora è poco incoraggiante per l’Inter. Milan Skriniar potrebbe essere oggetto di una cessione immediata. E tutto questo a causa di una grana imprevista in casa Liverpool. Con l’infortunio di Virgil Van Dijk, i dirigenti dei Reds potrebbero infatti essere costretti a intervenire subito sul mercato. L’olandese sta affrontando già da un po’ di tempo un antipatico disturbo al bicipite femorale, che però pare molto più grave del previsto, dopo la ricaduta delle scorse ore. Se lo staff medico del Liverpool dovesse valutare l’infortunio come non velocemente risolvibile, ecco che i Reds potrebbero investire per trovare un sostituto. E per sostituire il difensore trentunenne pilastro dei Reds ci vuole un calciatore all’altezza.

Van Dijk è stato sostituito a fine primo tempo durante la sconfitta esterna del Liverpool contro il Brentford (è finita 3-1). Inizialmente l’olandese aveva rassicurato società e tifosi annunciando di essere stato fermato solo da un lieve fastidio. Indagando più a fondo si è invece capito che la situazione potrebbe essere grave, e per questo sono partiti subito degli esami più approfonditi. L’esito delle visite sarà comunicato nelle prossime ore.

E nelle prossime ore si capirà dunque anche come si comporterà il Liverpool sul mercato. Nella peggiore delle ipotesi (per Virgil Van Dijk e, indirettamente, per l’Inter), i Reds potrebbero decidere di chiedere subito Milan Skriniar all’Inter, investendo 40 milioni circa.

Cessione immediata Skriniar: blitz della big inglese

Per l’Inter sarebbe un bel guaio perdere subito il suo attuale capitano. Tuttavia, sarebbe antipatico anche perderlo a zero a giugno. In questo senso, Beppe Marotta potrebbe sentirsi costretto a sedersi di fronte ai dirigenti dei Reds per ascoltare la loro offerta. Ebbene, la cessione immediata di Skriniar non è un pensiero gradito in casa Inter, ma non è neppure un’idea da escludere a priori.

La contingenza obbliga al realismo. Quindi Marotta potrebbe sfruttare la situazione Van Dijk e l’emergenza del Liverpool per alimentare un’asta e far crescere il prezzo del cartellino dello slovacco. Il PSG preferirebbe prendere Skriniar a zero a giugno, ma di fronte a un inserimento del Liverpool sarebbe costretto a rilanciare.

Intanto ad Appiano Gentile si attende sempre una risposta da parte del calciatore, che deve chiarire il suo pensiero rispetto all’offerta di prolungamento espressa dall’Inter. Skriniar sa di dover essere chiaro, sia con il club che con i tifosi. E l’Inter ha appunto fiducia nella sua professionalità e nel suo comportamento.

Le parole di Marotta su Skriniar

Ieri sera Beppe Marotta ha espresso con massima sincerità il suo pensiero riguardo al problema del rinnovo di Milan Skriniar. “Nella vita sono sempre ottimista“, ha detto l’ad, “ma in questo caso ottimismo è anche sinonimo di realismo, quindi sappiamo di poter fare tanto, ma sappiamo pure di non poter fare l’impossibile“. E come tradurre queste parole?

L’impossibile è appunto andare oltre il massimo consentito dalla situazione finanziaria del club. L’Inter ha offerto allo slovacco un ingaggio da 6 milioni di euro come base fissa più una quota di bonus di circa 500.000 euro. Se il difensore insisterà nel chiedere di più, i nerazzurri bloccheranno la trattativa.

C’è una scadenza ultima. Le parti si aggiorneranno dopo la Supercoppa. Solo a quel punto, l’Inter farà scattare l’out out. Insomma: Marotta pretenderà una risposta chiara, per potersi regolare di conseguenza. E in caso di no da parte dello slovacco, si cominceranno ad ascoltare tutte le eventuali proposte giunte da squadre interessate ad avere Skriniar subito.