Zhang ha deciso: mossa ‘pesante’ per il mercato Inter

Skriniar è in scadenza e i tifosi tremano. L’Inter, dal canto proprio, fa sapere una sola ed unica cosa. Il sorprendente annuncio di Marotta e non solo

In casa Inter sono giorni che: turbolenti è dire poco. Attenzione però, non ci stiamo riferendo agli ultimi risultati fatti registrare da parte dei nerazzurri, in quanto sarebbe folle dire il contrario, vista la recentissima vittoria sul Napoli, bensì ad un altro importantissimo aspetto: vale a dire quello del mercato.

Continua a tenere, infatti, banco dalle parti di Appiano la situazione legata al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Lo slovacco non è il solo ad essere in scadenza – così come lui ci sono, non a caso, anche: Dzeko, de Vrij, Darmian e tanti altri – ma nonostante questo è sua la situazione che preoccupa più di tutti. Bisogna tornare, per l’appunto, solamente a qualche mese fa per rivedere il Psg che, con le sue continue avanzate, provava a tentare seriamente l’attuale numero 37 dell’Inter con un contratto pressoché milionario -precisamente attorno ai 9 milioni di euro a stagione – mentre i nerazzurri proveranno ad accontentarlo in estate con un ingaggio che arrivi a toccare i 6-6,5 milioni tra bonus e altro (che lo porterebbero ad essere comunque uno dei più pagati in rosa).

Come se tutto questo non bastasse poi, al momento, oltre a non esserci stato nessun altro passo in avanti sul rinnovo, ad aver preoccupato in parte, sono state proprio le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ad nerazzurro Beppe Marotta nel pre-gara di Inter-Napoli, che ha così ribadito: “Stiamo negoziando coi suoi rappresentanti, tutto questo perchè riteniamo che lui meriti di far parte del nostro futuro. Ci auguriamo che si possa arrivare ad una soluzione. Se sono ottimista? Nella vita lo sono sempre. Sappiamo che possiamo fare tanto, ma non possiamo nemmeno fare l’impossibile”. La novità è però un’altra.

Rinnovo Skriniar: ecco cosa fa sapere l’Inter. Mossa durissima da parte di Zhang

Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘Sky Sport’ nelle ultime ore, l’Inter avrebbe preso una seria ed incontrastabile decisione sull’eventuale rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Quale sarebbe? Ve la sveliamo immediatamente.

La linea sulla quale vorrebbero proseguire i nerazzurri sembrerebbe essere ormai molto chiara: qualora lo slovacco dovesse seriamente dire di no alla proposta da 6 milioni di euro per il rinnovo, a quel punto, l’Inter finirebbe per non accettare alcuna offerta al ribasso – e qui ci riferiamo in particolar modo al Psg – pur di non farlo partire a gennaio. Ai nerazzurri non preoccupa, se non solamente il parte, il rischio di perderlo a zero a fine stagione e dunque spetta al calciatore stesso decidere se rinnovare o dire addio a zero a giugno.