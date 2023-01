Handanovic incastrato dalle telecamere: ecco cos’ha detto a Sozza

By

Il portiere sloveno è stato beccato nel mentre rivolgeva alcune parole nei confronti dell’arbitro. Ecco cos’è accaduto prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli

L’Inter ritrova la vittoria e lo fa contro un Napoli che fino ad ora non aveva praticamente mai perso in campionato. Comprensibile la gioia dei calciatori nerazzurri a fine gara che, così facendo, sono riusciti nell’intento di strappare i loro primi tre punti del nuovo anno.

Ad aver infatti regalato i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi, ci ha pensato non soltanto un Edin Dzeko in formato super – con già 10 reti e 4 assist all’attivo in stagione – bensì anche un grandissimo intervento di Andre Onana nei minuti finali di gara: reo di aver compiuto un salvataggio su Raspadori che merita la giusta sottolineatura. A distanza di qualche mese dunque, nel mentre la classifica generale registrava un distacco di undici punti tra Inter e Napoli, possiamo dire con assoluta fermezza che la ‘Beneamata’ è così riuscita a portarsi ora ad otto punti di differenza dal Napoli.

Cos’altro ha poi fatto emergere qualche altra polemica di troppo ancor prima che il match prendesse il via? Non c’è nessun problema: vi spieghiamo immediatamente cos’era accaduto. Nei giorni scorsi infatti, quando ancora la Lega Serie A aveva da poco emanato l’elenco completo con tutte le designazioni arbitrali della 16esima giornata di campionato, è emersa fuori qualche controversia nei confronti di Simone Sozza: giudice di gara della sezione Seregno – cittadina situata ad un passo da Milano – e designato come arbitro di Inter–Napoli.

Critiche alquanto inutili e che lasciano solamente il tempo che trova, in quanto lo stesso Sozza aveva già diretto non soltanto qualche altra gara dei nerazzurri, ma anche del Milan (senza alcuna polemica). A prescindere da questo però, c’è stato un altro episodio nel pre-partita di ieri che non è minimamente andato giù ad alcuni tifosi, napoletani in particolare.

Handanovic e quella frase rivolta a Sozza nel pre-gara: “Mi raccomando, fischia pochissimo oggi”

Inter–Napoli continua a far parlare di sé anche a distanza di ore: non soltanto per quanto accaduto nell’arco dei 90′ di gioco, ma addirittura nel pre-partita con Handanovic protagonista.

Ancor prima che la gara prendesse il via infatti, i giocatori si trovavano ancora all’interno del tunnel dove c’erano già le prime telecamere accese però. Le immagini sono fisse su quel corridoio, coi calciatori che non fanno nient’altro che salutarsi tra loro…Ad eccezione di Handanovic che sembra dire eccome a Sozza: “Mi raccomando, fischia pochissimo oggi”. Tante le critiche piovute in merito a quanto accaduto, anche se resta da dover sottolineare ugualmente il fatto che il direttore di gara della sezione di Seregno si è comunque reso protagonista di una buona prova.