Blitz Juve per anticipare l’Inter: Allegri lo frega a Marotta

La ‘Vecchia Signora’ fa ora sul serio e prova a soffiarlo definitivamente ai nerazzurri. L’Inter è davvero preoccupata. Ecco cosa sta succedendo

Così come l’Inter, anche i bianconeri ritrovano la vittoria e, di conseguenza, i loro primi tre punti del nuovo anno. La Juventus è ora posizionata a +1 sui nerazzurri, con la squadra di Allegri che, solamente dopo essersela vista domani pomeriggio contro l’Udinese, sarà poi di scena nel prossimo venerdì al ‘Maradona’ contro il Napoli, squadra che Inzaghi e i suoi hanno appena affrontato.

E’ ufficialmente ritornata la Serie A e con sé tutte le sorprese più belle che questo sport è, di volta in volta, in grado di regalarci. Ad aver stupito è stato, infatti, l’inaspettato ko patito dalla Lazio tra le mura del ‘Via del Mare’: stadio che è ormai diventato un vero e proprio fortino per il Lecce. I padroni di casa sono, non a caso, riusciti in quella cornice di pubblico a fermare sia Atalanta che Napoli e Lazio…Uscendone vinti solamente al 95′ contro l’Inter – in gol con Dumfries allo scadere – e, perdendo poi di misura qualche mese dopo contro la Juventus.

I biancocelesti non sono però i soli ad aver fatto registrare quest’improvvisa battuta d’arresto, in quanto, c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è stata frenata dallo Spezia. Tra i migliori in campo, figura sicuramente il giovanissimo Rasmus Hojlund, andato a segno anche nella gara di due giorni fa. Oltre a lui però, trova un minimo di spazio anche un altro suo giovane compagno di squadra: vale a dire Giorgio Scalvini, diventato negli ultimi tempi vero e proprio oggetto di desiderio di diversi club, tra cui Inter e Juventus in particolar modo…Con questi ultimi che stanno seriamente pensando di provare a soffiarlo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, è lotta a due per Scalvini: la Juve prova ora a fare sul serio

Cosa ci facevano i talent scout della Juve nello scorso mercoledì a La Spezia? E’ facile da intuire: i bianconeri erano lì in missione per poter osservare da vicino diversi giocatori: tra cui Giorgio Scalvini in particolar modo.

Il classe ’03 piace ormai da moltissimo tempo sia all’Inter che alla ‘Vecchia Signora’, al punto che ognuna di queste due società vorrebbe provare ad ingaggiarlo per il proprio reparto difensivo. L’Atalanta però, è stata, dal canto proprio, chiara: o 40 milioni di euro – come minimo – o niente. E’ dunque derby d’Italia anche sul mercato. Nel frattempo poi, un altro grande ex del nostro calcio dice la sua su tutta una serie di situazioni riguardanti l’andamento del nostro campionato.

Di Livio non ha dubbi: “Campionato riaperto. L’Inter è ancora in corsa, ma occhio anche alla Juve”

Direttamente ai microfoni di ‘Notizie.com‘, l’ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato a proposito dell’ultimo turno di Serie A, soffermandosi in particolar modo sia sull’Inter che sui bianconeri.

“Non ci sono dubbi: i risultati di quest’ultima giornata ci dicono che il campionato è ancora aperto. Sono davvero tante le squadre che in questo momento possono lottare a tutti gli effetti per lo scudetto. Una battuta d’arresto da parte del Napoli ci può stare: soprattutto se si tratta della prima e se si considera il fatto che sia avvenuta in un campo difficile come quello dell’Inter. La squadra di Inzaghi è rientrata ora prepotentemente nella lotta scudetto e ha anche fatto un favore alle altre. Occhio alla Juve inoltre, che zitta zitta, pur non brillando e facendo tanta fatica, è tornata a recitare un ruolo da protagonista”.