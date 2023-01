Formazioni ufficiali Monza-Inter: Lukaku parte dalla panchina

By

Da Carlos Augusto a Barella, ecco i ventidue che scenderanno in campo all’U-Power Stadium nel match valevole per la 17esima di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida fra Monza e Inter valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

Inzaghi conferma quasi in blocco l’undici che mercoledì ha battuto il Napoli. L’unica novità è davanti, con Lukaku scalzato da Lautaro. L’argentino farà coppia con Dzeko. In difesa, quindi, ancora Acerbi con Skriniar e Bastoni ai lati. Sull’out destro Darmian. Pure Palladino si schiera a tre dietro. In attacco Ciurria e Dany Mota a supporto di Petagna.

Serie A, Monza-Inter: le formazioni ufficiali

Da Lautaro a Dany Mota, ecco le formazioni ufficiali del match di scena alle 20.45 all’U-Power Stadium.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Curria, Dany Mota; Petagna. All.: Palladino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata