Due rientri dal 1′ per Inzaghi: le probabili di Monza-Inter. La scelta su Lautaro

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Monza-Inter, gara valevole per la diciassettesima di Serie A. Le ultime news a riguardo sulle scelte dei due tecnici

Nuovamente galvanizzata dal successo ottenuto soli tre giorni fa contro il Napoli, la squadra di Inzaghi non può e non deve far altro, in questo momento, che dare continuità ai propri risultati. Quella del ‘Meazza’ ha rappresentato, infatti, una vittoria importantissima non soltanto per i fini della classifica, ma anche dal punto di vista del morale.

Vietato sbagliare dunque per i nerazzurri, col tecnico piacentino che ha già immaginato quale volto dare alla sua Inter in occasione del match dell’U-Power Stadium’ di questa sera contro il Monza. Si fa sempre più fattibile, infatti, il rientro di de Vrij dal 1′ – pronto a sostituire Acerbi – e con lui anche quello di Dumfries sull’out di destra. Il dubbio resta invece in attacco, dove il tecnico piacentino starebbe optando per la riconferma del duo Lukaku–Dzeko. Salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, non a caso, il neo campione del mondo Lautaro Martinez partirà nuovamente dalla panchina. Out ancora una volta Brozovic, con Calhanoglu già pronto a schierarsi da punto e accapo in cabina di regia.

Dall’altra parte invece, Palladino non può ancora fare affidamento né su Donati, né tantomeno su Rovella e Sensi (ex della sfida, ma pur sempre di attuale proprietà dell’Inter). E’ proprio a questo punto dunque, che il tecnico dei ‘brianzoli’ confermerà l’ormai consueto 3-4-2-1, ‘lanciando’, probabilmente, in campo gli undici visti in campo dal 1′ nell’ultimo match di mercoledì pomeriggio contro la Fiorentina.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Inter

Ecco le probabili formazioni della sfida di questa sera fra Monza e Inter, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. All: Palladino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi della sez. di Macerata