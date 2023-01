Dall’Inter alla Juventus: intreccio a sorpresa con Calhanoglu

Tra le fila del Manchester United ci sono alcuni calciatori ancora in uscita e pronti quindi a finire altrove. Tra questi un terzino che potrebbe essere proposto anche all’Inter

L’Inter e la Juventus sono accomunate oltre che dalla storia e da una rivalità che dura da tempo immemore, anche dall’attuale rincorsa in campionato e da un calciomercato che spesso e volentieri vede dei legami più o meno diretti.

Di tanto in tanto si tratta di obiettivi comuni tra nerazzurri e bianconeri, mentre in altre circostanze i calciatori in questione potrebbero essere offerto. Quest’ultimo potrebbe essere il caso di un ex titolare del Manchester United che da tempo non è più centrale nel progetto dei ‘Red Devils’ e alla prima occasione utile potrebbe anche essere ceduto per cambiare aria. Il riferimento è ad Aaron Wan Bissaka, mai realmente dentro il progetto di Erik ten Hag e spesso infortunato. Il titolare della fascia destra dei ‘Red Devils’ è infatti Diogo Dalot, nazionale portoghese ex Milan che col tempo ha saputo imporsi. Al netto dei problemi alla schiena che lo hanno condizionato, il laterale inglese ha un futuro nebuloso ed un contratto in scadenza 2024 con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione a favore della società.

Calciomercato Inter, Wan Bissaka occasione United: possibile proposta anche alla Juventus

Sole 4 presenze in Premier per Wan Bissaka che per la verità dal rientro dopo la sosta ha avuto ben tre chance da titolare di fila per provare a rilanciarsi. Al di là dei minuti che sta ottenendo il ragazzo potrebbe ancora essere messo sul mercato anche già a gennaio.

Potrebbero non bastare le buone prestazioni nelle ultime partite per assicurarsi un futuro al Manchester United visti i recenti trascorsi ed una concorrenza comunque importante. La sua posizione resta in bilico non solo per questo inverno ma eventualmente per la prossima estate nel caso in cui dovesse restare fino al termine dell’attuale annata all’Old Trafford.

Ad ogni modo in caso di partenza, soprattutto a fine stagione, i ‘Red Devils’ potrebbero poi essere costretti a cercare una soluzione (sui 15 milioni) visto anche il contratto in scadenza 2024, al netto dell’opzione per una ulteriore stagione. In caso di partenza estiva l’entourage dello stesso Wan Bissaka potrebbe provare a proporlo anche all’Inter e alla Juventus, che per motivi differenti potrebbero avere bisogno di un laterale. I bianconeri hanno da rinnovare totalmente quella zona di campo, mentre per i nerazzurri molto dipenderà da Dumfries. Al netto di tutto l’agenzia che cura gli interessi del terzino britannico è anche la stessa di Calhanoglu.