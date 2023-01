Infortunio e sostituto immediato: il suo nome è de Vrij

Il centrale perde terreno nelle gerarchie di Inzaghi ed è prossimo a lasciare l’Inter a parametro zero in caso di mancato rinnovo, ecco il tentativo di monetizzazione verso la Premier

Fino alla passata stagione era uno dei tre baluardi difensivi di cui Simone Inzaghi disponeva per mettere in apprensione ogni reparto offensivo avversario, sia in campionato che in Champions League. Tanto che, assieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, quella dell’Inter è stata da molti considerata come una delle migliori linee difensive dell’intero continente.

L’inizio dell’attuale stagione sportiva, però, non è stato altrettanto felice per Stefan de Vrij. Come se nel giro di pochi mesi avesse accusato il peso dei suoi anni sulle spalle. In quest’ottica il club di Viale della Liberazione è stato previdente, vedendo in Francesco Acerbi un potenziale sostituto con cui alternare l’olandese nel corso della stagione. In diversi momenti il Nazionale azzurro ha persino fatto meglio, tanto che lo si è visto calcare il terreno di gioco del Meazza anche nel corso dell’ultima importantissima uscita di Serie A contro il Napoli dello scorso mercoledì. Qualcosa nelle gerarchie di Inzaghi s’è rotto, qualcosa di insanabile che probabilmente condurrà de Vrij alla cessione a parametro zero la prossima estate. O addirittura prima, se le condizioni dovessero permetterlo.

Calciomercato Inter, de Vrij sostituto naturale di van Dijk

L’unica certezza finora è che il suo agente Federico Pastorello sta analizzando da qualche tempo le varie offerte presentategli da Giuseppe Marotta, così da capire se ci fossero le basi per un rinnovo di contratto su base biennale. Al momento però la trattativa sarebbe ancora in fase di stand-by. Ciò potrebbe agevolare il Liverpool nella caccia all’uomo, sospinto proprio dallo stesso agente che tempo addietro ha convinto la Juventus a lasciar partire in prestito l’altro suo assistito, il centrocampista brasiliano Arthur.

Già da tempo indicato come partente verso la Premier League, oggi de Vrij potrebbe rappresentare un profilo prezioso per il club delle midlands inglesi a seguito del pesante infortunio rimediato dal connazionale Virgil van Dijk. Il tecnico Jurgen Klopp avrebbe chiesto alla dirigenza un sostituto all’altezza di un campionato finora molto ostico, con Arsenal e Manchester City che non hanno intenzione di arrestare la propria corsa verso la vittoria finale del campionato.