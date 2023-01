Conte ‘lo manda’ all’Inter: operazione da 25 milioni

Il tecnico del Tottenham non è convinto delle prestazioni dell’esterno destro, Paratici attivo sul mercato e Inter sull’attenti per il post Dumfries

Il campionato di Premier League è ufficialmente ripartito nella tradizionale giornata del Boxing Day, anticipando tutti gli altri maggiori campionati europei a seguito della disputa del Campionato del Mondo di Qatar.

Antonio Conte ha potuto mettere nuovamente le mani in pasta dopo un mesetto di trepidante attesa, ma il primo risultato utile contro il Brentford non è arrivato affatto: il misero 2-2 ha arrestato la corsa alle prime posizioni in classifica, per non parlare della successiva sconfitta rimediata in casa contro l’Aston Villa. Questa duplice scia di risultati altalenanti ha quindi lasciato agli eterni rivali dell’Arsenal ampio spazio per allungare il distacco come teste di serie. Resta però viva la speranza di ribaltare tutto proprio questa sera, in un altro derby tutto londinese contro il Crystal Palace.

Intanto, da quel che ha potuto vedere sinora, il tecnico salentino non è pienamente convinto delle prestazioni di alcuni calciatori. In particolare quelle di Emerson Royal, esterno destro prelevato appena un paio di stagioni fa dal Barcellona. Quest’ultimo, nonostante abbia collezionato 13 presenze in campionato e aggiunto un assist al personalissimo bottino stagionale, pecca di continuità. Una caratteristica molto cara a Conte, senza la quale sa di non poter aspirare alla vittoria di quei trofeo che tanto gli manca. Senza neppure contare la Champions League. Così il suo collega nonché direttore sportivo Fabio Paratici è attivissimo sul mercato nella speranza di poter far fruttare qualche contatto all’estero, soprattutto sul fronte uscite.

Calciomercato, Emerson Royal idea Inter per il post Dumfries

L’idea sarebbe infatti quella di proporre il cartellino del giovane brasiliano all’Inter, con la consapevolezza che il sodalizio nerazzurro potrebbe perdere Denzel Dumfries la prossima estate.

Dal canto suo, l’Inter ha effettivamente bisogno di fare qualche conticino in tasca e capire in che misura potrà reinvestire il denaro ricavato dalla cessione dell’olandese. L’idea Emerson Royal potrebbe stuzzicare dal momento che il Tottenham non chiede più di 25 milioni di euro per non andare in minusvalenza e pareggiare esattamente il costo d’acquisto del 2021.