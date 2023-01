Calciomercato Inter, firma a zero col Barcellona

Il giocatore è in scadenza di contratto ed ora aumenta il rischio di non poterlo vedere con indosso la maglia dell’Inter. La situazione

Per via di tutti quelli che sono stati i problemi economici riscontrati in questi ultimi anni a causa del Covid-19, questa e la prossima sessione di calciomercato si apprestano ad essere anche i mesi delle occasioni a zero.

A tal proposito infatti, restano diversi i giocatori in scadenza di contratto che continuano ad intrigare tutt’ora l’Inter. Pensiamo per esempio a Marcus Thuram e Caglar Soyuncu – arrivato pure lui ai ‘ferri corti col Leicester – ma anche a tantissimi altri. L’Inter ha, non a caso, urgente bisogno di dover ampliare la propria rosa. Perchè questo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

I nerazzurri infatti, per via dei contratti in scadenza di gente come: de Vrij, Skriniar, Darmian (ma per il rinnovo è quasi fatta) e Dzeko su tutti, non se la stanno vivendo benissimo, motivo per cui dovranno necessariamente muovere qualcosa anche sul mercato in entrata.

Scalvini e non solo: l’Inter ha anche altro per la testa. I nomi di tutti i profili monitorati dai nerazzurri

Da Scalvini a Musah, passando per Thuram… Fino ad arrivare anche a Ounahi sul quale è in netto vantaggio il Napoli. L’Inter non ha infatti, ad oggi, la giusta liquidità economica per poter concludere questa trattativa, al che sta già virando su altri fronti.

I primi quattro appena sopraccitati infatti, hanno ormai da tempo attirato il fortissimo interesse da parte di Ausilio e non solo: su tutti Scalvini e Thuram. Entrambi piacciono moltissimo all’intera dirigenza nerazzurra, ma, qualora dovesse, malauguratamente, andare storto, ecco che Marotta e soci avrebbero pronto, a quel punto, un piano B. Occhio in tal senso a Evan Ndicka, centrale che stando alle ultime dalla Spagna sembra però essere destinato a vestire la casacca del Barcellona.

Calciomercato Inter, affare a rischio per N’Dicka: il difensore può finire alla corte di Xavi

Giovane ed economico: sono queste le caratteristiche su cui il Barcellona, così come l’Inter, ha deciso di puntare per il futuro: provando a tesserare di fatto nuovi giovani leve come Evan Ndicka.

Il calciatore ha un contratto che lo vede legato all’Eintracht Francoforte sino al prossimo giugno ed è perciò ingaggiabile a costo zero. Al che ha già attirato l’interesse di alcuni club italiani (tra cui Milan e Juve, oltre che l’Inter). Nonostante questo però, il centrale francese può anche finire da un’altra parte. Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘Todofichajes.com’ in queste ultime ore, il Barcellona ha già mosso i primi passi in avanti per il giocatore che, tra le tante cose, intriga moltissimo anche l’Arsenal. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo con la situazione che resta in continuo evolversi.