“Trattativa in corso”: l’Inter vende adesso Dumfries

L’Inter vende Denzel Dumfries? Per i dirigenti nerazzurri l’intenzione è chiara: l’olandese deve essere ceduto per mettere liquidità nelle casse quanto prima è possibile e colmare entro giugno il buco di 60 milioni nel bilancio

Nonostante le ultime prestazioni non incoraggianti, l’olandese è utile alla squadra: Inzaghi non vorrebbe perderlo. Ma di fronte a un’offerta valida, cioè sopra i 45 milioni, Beppe Marotta potrebbe dare il via libera al trasferimento anche subito.

La faccenda è chiara per tutti, anche per l’agente del calciatore, che in passato ha fatto ben intendere di voler trovare a Denzel un palcoscenico più importante. E lo stesso esterno olandese sembra già altrove, almeno con i pensieri. Lo dimostra la svagatezza con cui è entrato in campo a Monza, nell’ultima uscita di campionato dell’Inter.

L’Inter vende Dumfries principalmente per esigenze di bilancio, ma anche perché il ragazzo è stato finora troppo incostante e ha offerto scarsi margini di miglioramento soprattutto in difesa. Tempo fa Marotta ha fissato un prezzo di 60 milioni, che nei giorni dell’exploit del laterale ai Mondiali non sembravano una cifra così esagerata. Poche settimane, e il valore di Dumfries sembra già calato.

Su di lui ci sono sempre il Chelsea e il Tottenham, ma in Inghilterra si parla costantemente anche dell’interessamento dello United, che però sta blindando Dalot, per ora con contratto in scadenza nel 2024. Diogo Dalot era stato chiamato in causa anche come possibile contropartita per arrivare all’olandese. Ma ora la situazione sembra essere cambiata.

L’Inter vende Dumfries e guarda alla situazione Dalot

Anche la Juve segue con interesse il destino di Diogo Dalot. E nelle ultime ore c’è stata una comunicazione inattesa da parte del terzino dello United, che in un certo senso spiazza sia i nerazzurri che i bianconeri.

Dalot ha infatti parlato al canale YouTube The United Stand e ha svelato di voler giocare ancora con i Reds: “Posso dire che stiamo negoziando“, ha rivelato Dalot. “Tutte e due le parti ne trarranno vantaggio, penso. Non è un segreto che sono felice qui. Amo questo club, mi piace giocare qui, quindi vedremo come andranno le cose”. Ecco perché i giornali inglesi danno sempre più probabile e vicino il rinnovo di contratto e dunque il prolungamento oltre il 2024.

L’Inter, in ogni caso, preferisce soldi cash rispetto a qualsiasi contropartita. Intanto Rafaela Pimenta, l’agente dell’esterno dell’Inter, continua a far intendere che il suo cliente potrebbe presto giocare altrove. Sì, il ventiseienne è attualmente impegnato con la maglia nerazzurra, ma per Pimenta ciò non implica affatto che non si muoverà da Milano. Raggiunto dai microfoni della Rai, come vi abbiamo annunciato in un precedente articolo, l’agente ha fatto capire che il nome di Dumfries non può ancora essere tolto dal mercato di gennaio.

Non mancano le squadre interessate a ingaggiare l’ex PSV, e Pimenta lo sa bene. E sa anche che dalle squadre della Premier League potrebbe arrivargli una sostanziosa commissione. Inoltre, l’agente può parlare fuori dai denti, conoscendo bene la situazione finanziaria nerazzurra, che rende di fatto necessaria una cessione importante. Come quella di Dumfries, appunto.

Le parole dell’agente di Dumfries

“Il mercato di gennaio è di sostituzione“, ha detto Pimenta. “Sarà molto interessante questo. Ho visto certe squadre ad agosto rimandare le proprie decisioni a gennaio per i Mondiali. Tutti abbiamo visto Dumfries con l’Olanda…. Sta facendo benissimo e lo sapevamo, siamo molto felici per lui. Mi auguro che lo sia anche l’Inter. E lo sarà sicuramente, il club“.

Quindi l’agente ha parlato del possibile futuro del giocatore, stavolta senza arrischiarsi in previsioni troppo rumorose o arroganti. “Il futuro? È un giocatore dell’Inter, fa quello che deve con il cuore e poi vedremo“.

Come interpretare queste parole? Sembra che l’agente voglia ricordare che sull’olandese insiste ancora il pressing da parte del Chelsea e del Manchester United. D’altra parte, però, Pimenta lascia intuire che al momento la volontà del giocatore è quella di continuare la stagione in nerazzurro.