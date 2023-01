DIRETTA Coppa Italia, Inter-Parma: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Parma di Pecchia negli ottavi di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Parma a San Siro in una gara di sola andata valida come primo ottavo di finale di Coppa Italia. La partita, che in caso di parità al 90esimo si protrarrà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, sarà diretta da Prontera di Bologna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, campioni in carica di questa competizione vinta lo scorso anno in finale contro la Juventus, fanno il loro esordio nella manifestazione con una formazione inedita a causa degli infortuni e per via del turnover. Imperativo vincere per voltare pagina dopo il mezzo passo falso in Serie A contro il Monza. Dall’altra i gialloblu di Fabio Pecchia, attualmente sesti in classifica in Serie B, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato prima la Salernitana e poi il Bari. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.