Barella-Calhanoglu: arrivato l’esito UFFICIALE degli esami

I due centrocampisti dell’Inter sono stati costretti a dover uscire in anticipo nell’ultimo match con il Monza. Entrambi avevano accusato un fastidio. Le ultime dall’infermeria nerazzurra

Nelle scorse ore è salita la preoccupazione in casa Inter. Il tutto si deve agli infortuni patiti da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella nel 17esimo turno di campionato, giocatosi contro il Monza. E’ stato coi ‘brianzoli’, non a caso, che i due hanno dovuto, infatti, abbandonare il campo in largo anticipo, mettendo così in ansia l’intero staff sanitario nerazzurro e non solo.

Nelle ultime ore, i due centrocampisti dell’Inter si sono dunque sottoposti ad alcuni accertamenti che ne hanno evidenziato un leggero risentimento per entrambi. Per Barella si tratta, infatti, di un fastidio accusato all’adduttore, mentre per Calhanoglu un problema avvertito all’ileo-psoas: scongiurate quindi lesioni per entrambi. I due salteranno certamente il match di Coppa Italia di questa sera contro il Parma – in programma alle ore 21 – e resteranno a lungo monitorati nei prossimi giorni. Si punta ad averli già a disposizione per le prossime sfide, col rischio assenza in finale di Supercoppa che sembra ormai scongiurato.