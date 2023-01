Formazioni ufficiali Inter-Parma: Buffon contro il tandem argentino

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ per il match che mette in palio la qualificazione ai quarti di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni della sfida fra Inter e Parma di scena fra poco e valevole per gli ottavi di Coppa Italia.

Inzaghi opta per il turnover che è anche un po’ obbligato viste le assenze per infortunio dei vari Handanovic, Brozovic e Lukaku. In difesa si rivedono de Vrij e D’Ambrosio, sugli esterni Dumfries e Gosens; in cabina di regia c’è Asllani, davanti il tandem tutto argentino composto da Lautaro e Correa. Nell’undici di Pecchia c’è Buffon. In attacco, invece, Vazquez falso nueve con Benedyczak e Man ai lati.

Ottavi Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Inter-Parma

Da Gagliardini a Estevez, le formazioni ufficiali della partita in programma fra meno di un’ora allo stadio ‘Meazza’:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabé, Sohm; Benedyczak, Vazquez, Man. All.: Pecchia

ARBITRO: Prontera di Bologna