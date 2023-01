Calciomercato Inter, gratis il ‘giustiziere’ del Milan

Colui che ha recentemente affrontato i rossoneri potrebbe essere proposto dal nulla ad Inzaghi e tutta la sua truppa. Ecco come stanno le cose

A fatica, ma l’Inter ne esce vincitrice dagli ottavi di finale di Coppa Italia giocati contro il Parma. Una gara nella quale non sono affatto mancate le sorprese: dove a non aver fatto vivere sogni tranquilli ad Inzaghi e i suoi, per circa 90′ complessivi di gioco tra l’altro, ci hanno pensato Buffon e tutto il resto dei suoi compagni.

L’ex leggenda bianconera ha infatti dato prova di diversi salvataggi in sfavore dei nerazzurri. Su tutti, pensiamo per esempio alla clamorosa parata compiuta nel finale su Edin Dzeko. Più che apprezzabile la prova offerta da parte di Pecchia e i suoi, i quali hanno dovuto arrendersi all’Inter solamente difronte ai tempi supplementari…Dove a rimettere le cose al proprio posto ci ha pensato Acerbi con un super gol nel finale.

A chi, invece, i 120 minuti complessivi di gioco non sono bastati, è stato alla squadra di Stefano Pioli. I rossoneri hanno, infatti, trovato anche loro un Torino in formato super, che – oltre ad averli sconfitti per 2-1 nella 12esima giornata di campionato – si sono concessi il lusso di batterli, negli ottavi di finale di Coppa Italia, in dieci uomini (il tutto a causa della doppia ammonizione rimediata da Djidji nel finale). Tra i fautori di quella sfida, non può che non esserci lui: l’autore dell’1-0 e che ha sancito, tra l’altro, la sconfitta del Milan: vale a dire Michel Adopo. Il classe ’00 era e resta, tutt’ora, una vera e propria sorpresa…Al punto che potrebbe anche spuntare fuori, nel caso, un nuovo e clamoroso scenario di mercato.

Calciomercato Inter, tutti gli occhi su Adopo: il giocatore è in scadenza e può far comodo anche ai nerazzurri

Se si pensa al fatto che Michel Adopo, circa un anno fa militava solamente in Serie C – per essere un po’ più precisi nella Viterbese – non si può far altro che alzarsi in piede ed applaudire. Il centrocampista ‘granata si è infatti reso, l’altro giorno, protagonista assieme al suo Torino: squadra con cui ha gettato, a tutti gli effetti, fuori il Milan dalla Coppa Italia.

Una prova, a dir poco, sostanziosa quella offerta da parte del francese, che alla sua sola quinta presenza stagionale raccolta con la squadra di Juric, è così riuscito a siglare il suo primo gol con la maglia del ‘Toro’. Soli 103′ collezionati in campionato fino ad adesso, ma ciò che sorprende inoltre, è il fatto che il calciatore si trovi, tutt’ora, in scadenza di contratto: motivo per cui potrebbe anche attirare, dal nulla, tutta l’attenzione del mercato estivo su di sé. Il suo agente sta già pensando al tutto e tra i tanti club a cui potrebbe essere offerto, rientrerebbe, nel caso, anche l’Inter…Società che a breve perderà qualcuno a centrocampo e finirebbe, per l’appunto, per valutare l’offerta.