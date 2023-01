Perde il posto e se ne va: via libera dell’Inter

I nerazzurri si dicono consenzienti al tutto e aspettano soltanto l’arrivo di una nuova chiamata per un loro tesserato. La sua avventura è stata pessima. Ecco che cosa sta accadendo

In un campionato nel quale non stanno affatto mancando le sorprese, ad aver stupito più di tutti è stato, senz’altro, il Napoli. I ragazzi di Spalletti si sono, infatti, resi protagonisti sin qui di una vera e propria cavalcata: al punto che vantano a proprio favore, perlomeno in questo momento, un distacco di dieci punti dall’Inter.

14 vittorie, 2 pareggi ed 1 solo ko per i ‘partenopei’ in questo avvio di campionato. Numeri da vera e propria schiacciasassi…Se non fosse per quella sola ed unica sconfitta rimediata circa una settimana fa proprio contro i nerazzurri. La squadra di Inzaghi non sta, infatti, rispettando le aspettative. Ok, è vero: l’Inter si trova, comunque, soltanto a -3 da Milan e Juve, ma è anche altrettanto chiaro il fatto che Lautaro e compagni hanno comunque rimediato la bellezza – si fa per dire, in questo caso – di 5 sconfitte fino a questo momento. Nel mentre, poi, la lotta scudetto si fa sempre più viva ed interessante, c’è anche chi non se la sta passando benissimo, invece, nei bassifondi della classifica.

Ad oggi, è, non a caso, la Cremonese di mister Massimiliano Alvini ad occupare l’ultima posizione della griglia generale di A. I ‘grigiorossi’ hanno, fin qui, collezionato soli 7 punti in campionato e nonostante ci sia un Marco Carnesecchi tra le, poche, soprese più belle di questo avvio, c’è il loro secondo portiere – nient’altro che Andrei Ionut Radu – che si è praticamente detto stufo, in anticipo, di questa sua nuova avventura…Con l’Inter che si è già detta consenziente al suo passaggio in un’altra squadra.

Calciomercato Inter, sarà addio tra Radu e la Cremonese: in arrivo offerte dalla Ligue 1

Non stanno procedendo per nulla bene le cose tra Radu e la Cremonese (soli 10 gettoni stagionali per lui ed un nuovo infortunio al gomito, tra l’altro). L’estremo difensore classe ’97 è, infatti, stato girato in prestito ai grigiorossi, nella scorsa estate, direttamente dall’Inter ed è ora ad un passo dal definitivo addio da Cremona.

Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercato.it‘ nelle ultime ore, Andrei Radu ha già ricevuto alcune offerte sia dall’Italia che dalla Spagna, ma più verosimilmente dalla Francia. Su di lui si è, non a caso, registrato il concreto interesse da parte del Lorient, oltre che a quello della Reggina (destinazione che però il rumeno non apprezza). Discorso inverso, invece, per i francesi…Con l’ex Genoa che apprezza, e non poco, la meta. Nuovi contatti potrebbero instaurarsi già nei prossimi giorni, anche se non è da escludere l’arrivo di nuove offerte. L’Inter, attuale detentrice del suo cartellino, ha già dato il via libera al tutto.