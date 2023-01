Calhanoglu ceduto a 30 milioni: sostituto ‘Galactico’ a zero

Uno dei grandi colpi nel rapporto qualità-rendimento-prezzo è stato certamente Hakan Calhanoglu. Difficile però mettere la mano sul fuoco sul suo futuro

L’Inter ha dimostrato nelle ultime sessioni di calciomercato di rimanere molto attenta ai conti, misurando bene il rapporto tra entrate ed uscite, per tenere la situazione sotto controllo in un momento storico molto particolare.

Per favorire una maggiore attenzione e parsimonia nelle spese non va sottovalutato il mercato degli svincolati, che spesso può regalare gioie interessanti come nel caso di Hakan Calhanoglu, che nel rapporto qualità-spesa è stato tra i migliori affari degli ultimi anni nerazzurri. All’Inter infatti il turco ha trovato la sua miglior dimensione, offrendo gol ed assist a grappoli nel suo primo anno e mezzo alla corte di Inzaghi, che lo ha esaltato nel ruolo di mezzala, e persino davanti alla difesa quando è mancato Brozovic per infortunio. L’ex rossonero offre qualità e capacità evidenti anche a ridosso dell’area di rigore avversaria sia con l’ultimo passaggio, che con soluzioni balistiche dalla distanza. Tre reti e cinque assist rappresentano il bottino messo insieme finora da Calhanoglu, che soprattutto in Champions è risultato decisivo con il gol da tre punti in casa contro il Barcellona. Un rendimento più continuo ed efficace rispetto ai tempi milanisti, e che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, Calhanoglu tra prolungamento e suggestione: sullo sfondo il nome di Ceballos

Visto l’ottimo rendimento con l’Inter, la società di Suning sembra intenzionata ad esercitare l’opzione per rinnovare l’accordo fino al giugno 2025. Un prolungamento annuale che lascia ben intendere come il turco abbia lasciato il segno nella Milan nerazzurra.

Ciononostante non si può mettere la mano sul fuoco sulla sua permanenza. A giugno potrebbero arrivare delle offerte interessanti dalla Premier League dove le liquidità non mancano. L’Inter lo ha preso a zero e quindi farebbe un’intera plusvalenza importante da mettere a bilancio in caso di cessione. Per tentare la società nerazzurra servirebbe comunque un’offerta da non meno di 30 milioni di euro.

I club interessati potrebbero non mancare e in caso di addio chiaramente l’Inter dovrebbe poi andare a prendere un sostituto all’altezza. Il club meneghino potrebbe ripetere un altro affare a costo zero. Occhio quindi al mercato dei possibili svincolati ed in tal senso potrebbe venir offerto Dani Ceballos, spagnolo in scadenza con il Real Madrid che quest’anno non sta minimamente trovando spazio alla corte di Carlo Ancelotti, con un destino che pare segnato.