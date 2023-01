Formazioni ufficiali Inter-Verona: si rivede Calhanoglu, davanti Dzeko-Lautaro

By

Ecco i ventidue che scenderanno in campo fra poco al ‘Meazza’ per la gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match tra Inter e Verona valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Inzaghi recupera Calhanoglu e lo rilancia subito dal primo minuto in cabina di regia: ai lati del turco Mkhitaryan e Gagliardini, con Barella destinato a partire titolare in Supercoppa contro il Milan. Dietro torna Acerbi, in attacco invece il duo Dzeko-Lautaro. Sponda scaligera, Zaffaroni si schiera col 3-4-2-1: Lazovic e Kallon a supporto di Djuric.

Serie A, Inter-Verona: le formazioni ufficiali

Da Onana a Doig, ecco le formazioni della sfida di scena allo stadio ‘Meazza’.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro . All. S. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

ARBITRO: Fabbri di Ravenna