Probabili formazioni Inter-Verona: Calhanoglu in regia, Dzeko-Lautaro avanti

Il tecnico Simone Inzaghi ritrova il turco e Barella sulla mediana, ma lascerà riposare l’azzurro in panchina. Out Brozovic e Lukaku, poi solo conferme

L’Inter si prepara ad affrontare questa sera sul manto erboso del Meazza il Verona, reduce da una convincente vittoria ai danni della Cremonese nella passata uscita di campionato di Serie A. I nerazzurri dovranno puntare senza mezze misure al bottino pieno per restare in corsa Scudetto, anche se il Napoli continua a giganteggiare e meritare a pieni voti il primato in classifica.

Per l’occasione, Simone Inzaghi può nuovamente contare sul prezioso contributo di Hakan Calhanoglu in cabina di regia al posto dell’indisponibile Marcelo Brozovic. Quest’ultimo, assieme a Romelu Lukaku, ha continuato ad allenarsi a parte fino all’ultimo, nella speranza che possa essere recuperato a pieno in vista dell’importante match di Supercoppa contro il Milan. Intanto c’è fiducia anche sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella, il quale non dovrebbe partire dal primo minuto ma restare a disposizione in panchina. Nessun stravolgimento previsto in difesa e lungo le corsie esterne, mentre torna a farsi vedere la coppia d’attacco composta da Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Quanto agli ospiti di Zaffaroni, non ci saranno novità dal punto di vista tattico e dei volti in campo. Si tratterà infatti di un’impostazione simile a quella vista nelle ultime uscite ufficiali. Lazovic darà fantasia sulla trequarti mentre Djuric, col sentore della partenza in questa sessione di mercato, dovrebbe partire dal primo minuto come unica punta per riprendere in mano le redini della squadra. Dovrebbe invece partire dalla panchina il centrocampista Miguel Veloso.

Le probabili formazioni di Inter-Verona: duello Inzaghi-Zaffaroni

I due tecnici si sfideranno anche sotto il profilo tattico, ciascuno portatore delle proprie idee di gioco e del solito canovaccio. Nerazzurri col solito 3-5-2 per creare superiorità a centrocampo, Scaligeri ancora più offensivi per favorire il supporto dell’unica punta.

A seguire le probabili formazioni dell’incontro di questa sera.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; De Paoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni