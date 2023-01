Colpo Mondiale da 10 milioni: l’Inter raddoppia e chiude

Il centravanti continua a splendere e l’agente intravede il salto di categoria definitivo col sogno Champions, anche l’Inter all’orizzonte ma il prezzo è alto

Ha ricevuto le lodi da mezza Europa per l’impatto che ha riservato al campionato di Serie B, una delle serie cadette maggiormente seguite eppure non tra le più importanti come quelle di Championship e 2.Bundesliga.

Nelle … partite sinora disputate con la maglia del Bari, Walid Cheddira ha messo a segno la bellezza di … reti e collezionato altri … assist di pregevole fattura. Un biglietto da visita non indifferente per un palcoscenico di importanza assoluta come quello del Campionato del Mondo, nel corso della cui passata edizione il centravanti è stato tra i protagonisti della magica favola del Marocco arrivato a giocarsi il tutto per tutto nella semifinale poi persa con la Francia. Oggi il suo nome è sulla bocca di numerose società soprattutto nostrane per l’alto tasso realizzativo e il fatto che conosca il calcio italiano potrebbe permettergli di massimizzare i risultati sul campo ancora per molto altro tempo. A questo proposito, l’agente potrebbe iniziare a sondare il terreno allo scopo di slanciare ulteriormente la carriera del marocchino sin dalla prossima stagione, a prescindere che il Bari riesca o meno nell’impresa di centrare la promozione diretta in Serie A.

Calciomercato, anche l’Inter su Cheddira e De Laurentiis fissa il prezzo

Fra le tante opzioni ci sarebbe anche l’Inter. Il club nerazzurro non perderà Edin Dzeko e sono pochi i dubbi sulla cessione di Lautaro Martinez, mentre diverso è il discorso per Joaquin Correa – ancora molto poco costante ed incisivo in campionato – così come per Romelu Lukaku. Il belga, in particolare, deve sfatare il mito dell’involuzione e dare alla dirigenza nerazzurra nuove certezze per il futuro affinché si possa sottoscrivere un nuovo accordo con il Chelsea per il prolungamento del prestito. Cheddira, in questo scenario ipotetico, potrebbe dunque rappresentare un’aggiunta importante.

A sbarrare le porte ci sarebbe sin da subito la presidenza in mano alla famiglia De Laurentiis. Il prezzo del cartellino del calciatore è al momento fissato intorno ai 10 milioni di euro, ma questo potrebbe lievitare se non addirittura raddoppiare nel caso in cui una società rivale come l’Inter dovesse presentarsi alle porte di Strada Torrebella, nel capoluogo pugliese, con serie intenzioni d’acquisto a titolo definitivo.