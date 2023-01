Inter, me ne vado: subito al Valencia di Gattuso

Un nerazzurro è scontento e non fa nient’altro che ‘minacciare’ il suo addio. Gattuso ci pensa ma occhio a tutte le altre possibili soluzioni. Partenza ormai ad un passo

Il post-partita di Inter–Verona non ha fatto nient’altro che riservare alcune sorprese, tra cui delle dichiarazioni, totalmente, inaspettate da parte di qualcuno: vale a dire quelle di Roberto Gagliardini…Che ha così lanciato un particolare segnale a Inzaghi e non solo.

“Non credo di poter continuare ad accettare a lungo questo minutaggio, ho ancora tanto da dare. A giugno prenderò una mia decisione”. E’ stato direttamente con queste parole che l’attuale numero 5 della ‘Beneamata’ – ad oggi in scadenza di contratto – ha, sostanzialmente, messo in guardia l’intera società nerazzurra, ‘minacciando’, dunque, ad una sua partenza. Soli 8 gettoni raccolti in A per lui in stagione, ai quali si aggiungono poi altre 5 presenze tra Champions League e Coppa Italia (per un totale di 511′ complessivi). Gagliardini ha, quindi, voglia di cambiare aria ora: al punto che potrebbe già esserci qualcuno pronto a scommettere su di lui.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Gagliardini per il Valencia: Gattuso ci prova

Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘El Gol Digital’ in queste ultime ore, il Valencia starebbe seriamente pensando di provare a tesserare Roberto Gagliardini, per dipiù già nel mercato di gennaio.

Gattuso è stato, infatti, chiaro negli scorsi giorni e non ha fatto nient’altro che chiedere un nuovo rinforzo a centrocampo all’intera dirigenza dei ‘pipistrelli’. Non è finita qui però: sempre a detta di quel portale spagnolo, l’Inter sarebbe, inoltre, disposta a lasciarlo andare via a zero già in questa sessione di calciomercato…In modo tale da liberarsi sin da subito del suo ingaggio (che è di circa 3 milioni di euro lordi). E poi si sa, l’ex tecnico del Napoli lo conosce abbastanza bene, avendolo già osservato in Italia per moltissimi anni, e non avrebbe, dunque, grandissime ed evidenti difficoltà nel provare a convincere il giocatore – che a sua volta freme nel lasciare Milano – a dir di sì al progetto degli ‘Els’.

In mezzo a tutto ciò poi, è anche altrettanto chiaro il fatto che l’ex centrocampista dell’Atalanta intenda, comunque, dare priorità all’Italia…Provando a cambiare così solamente il club e no la nazione. Da qui l’ipotesi di vederlo con indosso altri colori.

Calciomercato Inter, ipotesi Monza e non solo per Gagliardini: il punto sul suo futuro

Checché se ne dica, Roberto Gagliardini non estenderà, quasi sicuramente al 100%, il suo contratto con l’Inter. Il classe ’94 e la ‘Beneamata’ sono, non a caso, giunti ormai ai titoli di coda al punto che si è, già da tempo, incominciati a parlare a proposito del suo futuro.

Diverse le ipotesi al vaglio per lui: dove oltre a quella del Valencia, tiene vita, in particolar modo, quella del Monza. Il giocatore intende, infatti, andarsene via a parametro zero e come già accaduto in passato con Ranocchia e Sensi – seppur tramite via prestito lui – lo stesso Gagliardini potrebbe anche arrivare a dare il via libera ad un suo approdo nel club ‘brianzolo’ (dove i rapporti tra Galliani ed il suo agente Riso sono pressoché ottimi). E’ questa ad oggi, non a caso, l’idea più concreta…Anche se resta da non dover, comunque, escludere la possibilità di vedere qualche avance da parte di alcune squadre di Premier.