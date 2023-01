Ufficiale la lesione al menisco: domani si opera

Il difensore scaccia i dubbi di mercato perché costretto all’intervento chirurgico di ricostruzione, poi seguirà una lunga fase di riabilitazione. L’Inter deve virare su altri obiettivi

L’Inter segue da vicino tutti gli osservati speciali presenti nella lista degli obiettivi di mercato dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, a mezzo di intermediari sparsi ovunque tra Europa e Sudamerica. Tra le varie criticità su cui la dirigenza nerazzurra dovrà porre le dovute attenzioni, non tanto in questa sessione di mercato quanto in quella estiva, ci sono soprattutto le posizioni legate ai due esterni Robin Gosens e Denzel Dumfries.

Sebbene entrambi resteranno in nerazzurro almeno fino al termine della stagione, salvo operazioni dell’ultimo minuto, non è detto che la loro avventura in nerazzurro possa continuare anche la prossima stagione. Su primo ci sono almeno un paio di club di Bundesliga, fra cui il Bayer Leverkusen e lo Schalke 04, con tanto di desiderio da parte sua di calcare un giorno i campi della madrepatria. Sul secondo, invece, gli interessi spaziano dal Chelsea in Premier League a Real Madrid e Barcellona ne la Liga spagnola, passando persino per il Bayern Monaco.

Al posto del tedesco sono state tracciate alcune rotte importanti verso i cartellini di Grimaldo, Guerreiro e Sosa, ma c’è anche grande interesse verso Simone Bastoni. L’esterno sinistro è attualmente sotto contratto con lo Spezia e con ogni probabilità ci rimarrà anche nel prossimo futuro. La motivazione è legata al recente infortunio che lo costringerà a stare a riposo per molto tempo, autoescludendosi di fatto dal mercato delle big in questa sessione.

Come si legge nel recente comunicato diramato sui canali ufficiali del club ligure, il calciatore ha infatti rimediato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Nella mattinata di domani verrà quindi sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione, per poi iniziare il percorso riabilitativo che lo porterà – con ogni speranza – a tornare a disposizione di mister Luca Gotti nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, Bastoni ‘bloccato’ dall’infortunio

Per l’Inter si tratta di una notizia destabilizzante, in quanto si era ipotizzato che Simone Bastoni – non imparentato con l’omonimo difensore centrale, Alessandro – potesse fare le veci di Federico Dimarco proprio lungo la corsia sinistra in attesa di conoscere il destino di Gosens.

Un ‘blocco’ simile di mercato accadde anche in passato, quando l’Inter era vicinissima dal chiudere l’accordo con il centravanti francese Marcus Thuram, prima che quest’ultimo rimediasse un pesante infortunio tra le file del Borussia Monchengladbach.