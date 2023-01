Interlive | 10 milioni per il colombiano: ufficiale l’approdo in Premier

L’Inter aveva pronti 10 milioni per prendere un giovane calciatore colombiano. Secondo gli esperti, uno dei migliori classe 2003. A quanto pare, l’affare era quasi fatto

Un centravanti, assai forte fisicamente, bravo di testa e veloce. Abile anche come esterno. Jhon Duran è stato inserito nel 2020 nella prestigiosa lista stilata dal The Guardian dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003. Poteva essere nerazzurro.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Envigado, il colombiano ha debuttato in prima squadra nel febbraio 2019, cioè all’età di soli quindici anni. Pochi mesi più tardi, a settembre seguente, ha realizzato la sua prima rete in carriera. Nel gennaio del 2021 è stato preso dai Chicago Fire, con cui ha giovato 28 partite e segnato otto volte. Schierato prima come seconda punta, si è poi imposto come esterno destro nel tridente d’attacco.

E adesso Jhon Duran è ufficialmente dell’Aston Villa. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, per il promettente bomber sudamericano si era fatta avanti anche l’Inter nel mese di dicembre, con la benedizione formale di Beppe Marotta. I nerazzurri avevano prospettato per il colombiano una spesa di 10 milioni.

Come mai l’affare non si è concretizzato? Fondamentalmente perché i Chicago Fine volevano incassare intorno ai 20 milioni di dollari. E poi perché per il giovane calciatore c’era già una concorrenza pazzesca. Duran piaceva molto al Benfica e a varie squadre di Premier. In Inghilterra hanno forse creduto di più nell’affare e nelle prospettive di questo talento in erba. A un certo punto anche il Liverpool ha sondato il ragazzo. E alla fine Duran si è trasferito proprio in Inghilterra, all’Aston Villa. L’affare si è chiuso a circa 16,6 milioni di euro più 3,6 milioni di bonus.

Offerti 10 milioni per il colombiano: l’Inter perde Duran

L’Aston Villa schiererà il giovanissimo Jhon Jader Duran Palacio come ala e probabilmente lo testerà subito come titolare. Il ragazzo piace moltissimo a Unai Emery. Piace anche molto in Colombia, dove lo ritengono uno degli assi del futuro della nazione. Duran ha rappresentato la sua nazione nell’under 17 al Campionato sudamericano del 2019. Ha esordito in nazionale con la nazionale maggiore contro il Guatemala nel settembre 2022.