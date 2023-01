Blitz e ‘scippo’ all’Inter: stanziati altri 100 milioni

Todd Boehly del Chelsea ha tirato fuori dalle tasche altri 100 milioni per completare il mercato, e nel suo mirino c’è ancora l’esterno olandese dell’Inter. Presto potrebbe arrivare l’attacco definitivo

Denzel Dumfries è un osservato speciale. Dall’Inter, che intende capire quali sono le reali qualità del ragazzo, finora troppo incostante. E dal Chelsea, che vorrebbe prenderlo subito per risolvere la questione della penuria di laterali in difesa.

In Inghilterra parlano appunto di un nuovo tesoretto da 100 milioni di euro per il mercato, una mega-cifra che il Chelsea vorrebbe investire in questa già dispendiosissima sessione. Poi, nella prossima, il presidente è pronto a nuovi sforzi. Parte di questa ingente somma, dunque, potrebbe essere usata per arrivare all’esterno nerazzurro. Finora non si è concluso molto fra Inter e Chelsea su Dumfries nonostante i vari sondaggi e colloqui informali. Pare infatti che gli inglesi si siano spinti fino ai 35 milioni. Un importo che Beppe Marotta ha dovuto rifiutare, respingendo così l’ennesimo tentativo da parte dei Blues per Dumfries. L’olandese, da quel che sembra, non vede l’ora di trasferirsi. Ma manca il via libera.

I nerazzurri vorrebbero incassare sopra i 55 milioni. Per il Chelsea, la cifra è troppo alta. Perché è vero che ci sono altri 100 milioni da spendere, ma i Blues non vogliono darne più della metà all’Inter. Bisogna infatti considerare che gli ultimi affari fra nerazzurri e inglesi non sono stati favorevolissimi alla squadra londinese. E c’è poi da aggiungere che, dalla scorsa estate a oggi, di milioni, gli inglesi ne hanno già investiti oltre 400. C’è un limite a tutto, anche alla prodigalità di Boehly!

Insomma, il Chelsea per ora gioca al ribasso e tenta di mostrarsi meno interessato al possibile acquisto. In Inghilterra, per esempio, si continua a mettere in dubbio la bontà dell’affare, descrivendo l’olandese come un calciatore ancora grezzo. Ma, come si dice, chi disprezza vuol comprare. E ormai ci sono pochi dubbi: l’esterno destro dell’Inter Denzel Dumfries è uno degli obiettivi principali del club inglese.

Questo secondo l’Evening Standard i Blues vorrebbero ingaggiare il ventiseienne durante la finestra di mercato di gennaio (e sarebbe il sesto nuovo acquisto), per sostituire l’infortunato Reece James sul lato destro. Ebbene, anche se il Chelsea ha già speso per cinque acquisti questo mese, le spese pazze del club di Premier League non si sono chiuse. Sempre secondo l’Evening Standard, il Chelsea ci avrebbe già provato in passato e avrebbe trovato già un accordo con il procuratore del ragazzo. Ci si è scontrati però con la richiesta troppo alta dell’Inter.

Ma il caro Todd Boehly non si arrende. E ora sarebbe pronto a tornare alla carica per Denzel Dumfries. Anche l’Express riferisce la stessa novella, aggiungendo che il calciatore olandese starebbe spingendo con Ausilio per essere ceduto. Dall’Inter non faranno sconti: se il Chelsea ha altri 100 milioni di euro per il mercato, più di cinquanta dovranno finire nelle casse nerazzurre. O non se ne farà niente.

Affare Lukuku

Se l’affare non si concretizzerà a gennaio, il Chelsea continuerà a bussare alle porte dell’Inter in estate. E così è quasi scritto che l’Inter dovrà salutare l’olandese. Infatti è doveroso per la società cedere un big, per sanare un bilancio. E tutto fa pensare che il sacrificato sarà Dumfries.

Sempre in Inghilterra qualcuno ha scritto che i Blues potrebbero proporre all’Inter il rinnovo del prestito di Lukaku più una manciata di milioni. Ma per Zhang la cosa non va bene. I cinesi vogliono i soldi. Quindi non legheranno mai questa operazione al nuovo prestito di Lukaku.

A oggi l’Inter preferisce tenere i due giocatori su piani distinti. Ma ovviamente i Blues spingono per creare un’unica grande operazione che coinvolga i due nomi.